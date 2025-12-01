БАДРА ГУНБА И СЕРГЕЙ КИРИЕНКО ПОСЕТИЛИ ИСТОРИКО-МЕМОРИАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ Н.А. ЛАКОБА
Сухум. 1 декабря 2025 г. Абхазия-Информ. Президент Абхазии Бадра Гунба и первый заместитель руководителя Администрации президента России Сергей Кириенко посетили историко-мемориальный музей Н.А. Лакоба. В настоящее время ведется работа по оснащению музея мебелью и выставочным оборудованием.
«Я думаю, что материалов и экспонатов, ещё раз напоминающих о Несторе Аполлоновиче, о его семье, о его политической и государственной деятельности – в этом музее будет достаточно», – заявил Бадра Гунба.
Президент Абхазии и Сергей Кириенко осмотрели уже отремонтированные залы музея, пообщались с его сотрудниками.
