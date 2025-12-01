11,91 ТЫС. ТОНН МАНДАРИНОВ ВЫВЕЗЕНО ИЗ АБХАЗИИ С НАЧАЛА ЦИТРУСОВОГО СЕЗОНА
Новости Понедельник, 01 декабря 2025 16:56
Сухум. 1 декабря 2025 г. Абхазия-Информ. С начала сезона в Россию было экспортировано 11 тыс. 91 тонн мандаринов. За аналогичный период прошлого года было экспортировано 12 185 тонн мандаринов.
С начала сезона также экспортировано:
– 1 226 тонн фейхоа (1 039 тонн в 2024 г.),
– 376 тонн хурмы (242 тонны в 2024 г.),
– 394 тонны лимонов (178 тонн в 2024 г.),
По данным Министерства сельского хозяйства, планируется экспортировать 33 тысячи тонн абхазских мандаринов до конца сезона.
