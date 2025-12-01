ПЛАН ЗА НОЯБРЬ ВЫПОЛНЕН ГТК НА 100,5 %
Понедельник, 01 декабря 2025 16:58
Сухум. 1 декабря 2025 г. Абхазия-Информ. В ноябре 2025 года при плане в размере 384,4 млн руб. таможенными органами начислено таможенных платежей 386,4 млн рублей, план за ноябрь выполнен на 100,5%.
По итогам за 11 месяцев текущего года по состоянию на 1 декабря таможенными органами начислено 4 млрд 144,8 млн руб., за 11 месяцев 2025 года план выполнен на 100,5%.
