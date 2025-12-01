«НИЖЕГОРОДСКИЙ» СКВЕР С ФОНТАНОМ ОТКРЫЛИ В СТОЛИЦЕ АБХАЗИИ

Сухум. 1 декабря 2025 г. Абхазия-Информ. «Нижегородский сквер» со светодинамическим фонтаном открыли в Новом районе Сухума. В мероприятии приняли участие президент Абхазии Бадра Гунба, первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко и мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.

Площадь благоустроенного общественного пространства составляет 1,8 га.

В ходе реконструкции здесь обустроили прогулочную зону, детские площадки, амфитеатр, установили архитектурные объекты и сухой музыкальный фонтан, который «поет» Сормовскую лирическую.

Еще одну локацию в Сухуме – набережную Махаджиров – украсили подсветкой. Благоустройство сквера выполнили по проекту «Пространство дружбы Нижний Новгород – Сухум».