АГУ И ДВФМ ПОДПИСАЛИ СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
Сухум. 1 декабря 2025 г. Абхазия-Информ. Абхазский государственный университет и АНО Дирекция Всемирного фестиваля молодежи» (ДВФМ) заключили Соглашение о сотрудничестве. Подписи под документом поставили ректор АГУ академик Алеко Алексеевич Гварамия и генеральный директор ДВФМ Дмитрий Валентинович Иванов.
Целью данного партнерства является всестороннее развитие и обеспечение поддержки молодежных инициатив, осуществление совместных проектов и расширение двустороннего сотрудничества.
В рамках Соглашения стороны будут реализовывать совместную проектную деятельность, проводить образовательные и культурные мероприятия, организовывать стажировки и молодежные обмены, привлекать специалистов для проведения конкурсов, а также оказывать грантовую поддержку социально значимым инициативам.
Партнеры также будут поддерживать молодежные общественные объединения и содействовать в вопросах международного молодежного сотрудничества.
Об этом сообщает сайт АГУ.
