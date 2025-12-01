АГУ И ДВФМ ПОДПИСАЛИ СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

Сухум. 1 декабря 2025 г. Абхазия-Информ. ​Абхазский государственный университет и АНО Дирекция Всемирного фестиваля молодежи» (ДВФМ) заключили Соглашение о сотрудничестве. Подписи под документом поставили ректор АГУ академик Алеко Алексеевич Гварамия и генеральный директор ДВФМ Дмитрий Валентинович Иванов.

Целью данного партнерства является всестороннее развитие и обеспечение поддержки молодежных инициатив, осуществление совместных проектов и расширение двустороннего сотрудничества.

​В рамках Соглашения стороны будут реализовывать совместную проектную деятельность, проводить образовательные и культурные мероприятия, организовывать стажировки и молодежные обмены, привлекать специалистов для проведения конкурсов, а также оказывать грантовую поддержку социально значимым инициативам.

Партнеры также будут поддерживать молодежные общественные объединения и содействовать в вопросах международного молодежного сотрудничества.

Об этом сообщает сайт АГУ.