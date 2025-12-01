 

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
января 14 2024
декабря 18 2023
февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
октября 14 2023
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
СЕГОДНЯ НИКОЛАЮ ДЖОНУА ИСПОЛНИЛСЯ БЫ 81 ГОД

Новости Понедельник, 01 декабря 2025 17:08
СЕГОДНЯ НИКОЛАЮ ДЖОНУА ИСПОЛНИЛСЯ БЫ 81 ГОД

Сухум. 1 декабря 2025 г. Абхазия-Информ. ​1 декабря – день рождения журналиста, выдающегося Гражданина, первого редактора газеты «Абхазский университет» (1981-1989 гг.) Николая Таевича Джонуа. Сегодня ему исполнился бы 81 год.

Николай Таевич Джонуа родился 1 декабря 1944 г. в станице Старомижская Краснодарского края. В 1962 г. окончил Калдахуарскую среднюю школу-интернат. Учился в Батумском мореходном училище, после чего вернулся в Абхазию и начал работать в Сухумском физико-техническом институте. Тогда Николай Джонуа опубликовал свою первую статью в газете «Советская Абхазия».

Окончил филологический факультет АГУ.

С 1981 по 1989 год работал редактором газеты «Абхазский университет».

Н. Т. Джонуа внес большой вклад в дело создания, становления и развития Народного Форума Абхазии «Аидгылара». В 1989-1992 гг. являлся редактором русской версии печатного органа НФА – газеты «Единение», ставшего выразителем национальных интересов абхазского народа. Активный участник национально-освободительного движения.

14 августа 1992 года Николай Джонуа записался в ряды абхазского ополчения.

16 августа 1992 г. назначен комиссаром, а с октября того же года – заместителем командующего Гумистинским фронтом по работе с личным составом.

8 января 1993 г. Президиум Верховного Совета РА принял постановление «О создании института комиссаров Вооруженных Сил Республики Абхазия». 21 января 1993 г. вышел приказ об отзыве подполковника Н. Т. Джонуа с Гумистинского фронта в распоряжение Министерства обороны Республики Абхазия для дальнейшего прохождения службы на должности заместителя комиссара Вооруженных Сил РА.

В ходе войны Николай Джонуа создает ряд стихотворений, вошедших в золотой фонд абхазской фронтовой поэзии, такие как «Я дважды крещенный», «Гумиста» и др.

В Сентябрьской наступательной операции Николай Джонуа принял участие в качестве командира роты 2-го мотострелкового батальона Гумистинского фронта. После успешного завершения штурма Сухума и разгрома грузинских оккупационных войск, находясь в составе наступающих частей Абхазской армии, вышел к государственной границе Республике Абхазия и встретил долгожданную Победу на р. Ингур.

С 2 по 10 февраля 1994 г. в Галском и на сопредельной территории Очамчырского района была проведена войсковая операция по очистке и уничтожению диверсионных групп и бандформирований противника. Активное участие в разработке и проведении операции принял Николай Джонуа, назначенный 13 января 1994 г. заместителем министра обороны РА по работе с личным составом.

Полковник Вооруженных сил Абхазии Н. Т. Джонуа ушел из жизни 2 декабря 1994 г. Награжден орденом Леона.

Об этом сообщает сайт АГУ.

Прочитано 8 раз Последнее изменение Понедельник, 01 декабря 2025 17:10

