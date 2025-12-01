 

ЮЖНАЯ ОПЕРАТИВНАЯ ТАМОЖНЯ ИЗЪЯЛА ЛЕКСУС ЗА УКЛОНЕНИЕ ОТ УПЛАТЫ ТАМОЖЕННЫХ ПЛАТЕЖЕЙ

Понедельник, 01 декабря 2025 17:10
ЮЖНАЯ ОПЕРАТИВНАЯ ТАМОЖНЯ ИЗЪЯЛА ЛЕКСУС ЗА УКЛОНЕНИЕ ОТ УПЛАТЫ ТАМОЖЕННЫХ ПЛАТЕЖЕЙ

Сухум. 1 декабря 2025 г. Абхазия-Информ. ​Южная оперативная таможня выявила незаконный ввоз автомобиля из Абхазии. Сумма неуплаченных таможенных платежей составляет порядка 2,3 млн рублей. Оперативники установили, что 31-летний житель Махачкалы предоставил в таможенные органы поддельные документы о том, что он является водителем абхазской организации, и ввез в Россию внедорожник премиум-класса Lexus GX 470 под видом транспортного средства, предназначенного для международной перевозки пассажира, с полным освобождением от уплаты таможенных платежей.

Установлено, что транспортное средство из России не вывезено в установленный срок. Водитель не осуществлял международную перевозку пассажира, а использовал автомобиль в личных целях.

Действия водителя повлекли неуплату таможенных платежей в бюджет РФ на сумму более 2,3 млн рублей.

Южной оперативной таможней в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 194 УК РФ (уклонение от уплаты таможенных платежей в крупном размере).

Автомобиль изъят.

Прочитано 9 раз Последнее изменение Понедельник, 01 декабря 2025 17:18

