ЮЖНАЯ ОПЕРАТИВНАЯ ТАМОЖНЯ ИЗЪЯЛА ЛЕКСУС ЗА УКЛОНЕНИЕ ОТ УПЛАТЫ ТАМОЖЕННЫХ ПЛАТЕЖЕЙ
Сухум. 1 декабря 2025 г. Абхазия-Информ. Южная оперативная таможня выявила незаконный ввоз автомобиля из Абхазии. Сумма неуплаченных таможенных платежей составляет порядка 2,3 млн рублей. Оперативники установили, что 31-летний житель Махачкалы предоставил в таможенные органы поддельные документы о том, что он является водителем абхазской организации, и ввез в Россию внедорожник премиум-класса Lexus GX 470 под видом транспортного средства, предназначенного для международной перевозки пассажира, с полным освобождением от уплаты таможенных платежей.
Установлено, что транспортное средство из России не вывезено в установленный срок. Водитель не осуществлял международную перевозку пассажира, а использовал автомобиль в личных целях.
Действия водителя повлекли неуплату таможенных платежей в бюджет РФ на сумму более 2,3 млн рублей.
Южной оперативной таможней в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 194 УК РФ (уклонение от уплаты таможенных платежей в крупном размере).
Автомобиль изъят.
Последнее от Super User
- ВЛАДИМИР ДЕЛБА И АНДРЕЙ НАЗАРОВ ПОСЕТИЛИ НАБЕРЕЖНУЮ СУХУМА
- ОТ СИТУАТИВНОГО АНТИКРИЗИСНОГО МЕНЕДЖМЕНТА – К СТРАТЕГИИ СИНХРОННОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ
- ГАСТРОЛИ РУСДРАМА НАЧАЛИСЬ СЕГОДНЯ В МОСКВЕ И ПРОДЛЯТСЯ ДО 4 ДЕКАБРЯ
- СЕГОДНЯ НИКОЛАЮ ДЖОНУА ИСПОЛНИЛСЯ БЫ 81 ГОД
- АГУ И ДВФМ ПОДПИСАЛИ СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ