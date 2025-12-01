 

ГАСТРОЛИ РУСДРАМА НАЧАЛИСЬ СЕГОДНЯ В МОСКВЕ И ПРОДЛЯТСЯ ДО 4 ДЕКАБРЯ

Понедельник, 01 декабря 2025 17:25
ГАСТРОЛИ РУСДРАМА НАЧАЛИСЬ СЕГОДНЯ В МОСКВЕ И ПРОДЛЯТСЯ ДО 4 ДЕКАБРЯ

Сухум. 1 декабря 2025 г. Абхазия-Информ. ​Три спектакля РУСДРАМа будут показаны на сцене Малого театра на Большой Ордынке – постановка по Искандеру «Пастух Махаз», «Отцы и дети» по Тургеневу и спектакль по роману Маркеса «Сто лет одиночества».

В театре на Страстном бульваре в один день покажут два спектакля по абхазской литературе – «Последний из ушедших» по произведению Баграта Шинкуба, а также новую постановку «Земляника» по произведению Джумы Ахуба.

