Сухум. 1 декабря 2025 г. Абхазия-Информ. ​Новый визит Сергея Кириенко в Абхазию стоит рассматривать не как дежурный протокольный жест, а как фиксацию новой политической реальности, сложившейся после весенней перезагрузки власти. Приезд первого замглавы администрации президента РФ подтверждает, что Сухум и Москва окончательно перешли от ситуативного антикризисного менеджмента – к стратегии синхронного государственного развития.

Это уже не «тушение пожаров», характерное для прошлых периодов турбулентности, а выстраивание единого административного ритма, в котором абхазская власть во главе с Бадрой Гунба демонстрирует полную договороспособность.

Ключевым маркером встречи стала энергетика – тема, которая для Абхазии давно перешла из разряда хозяйственных в разряд экзистенциальных. Обсуждаемое «синхронное развитие» здесь обретает предельно конкретный смысл: без глубокой модернизации сетей и генерации любые амбиции о суверенитете разбиваются о веерные отключения. Российская сторона дает понять, что готова инвестировать в эту сферу, но только под гарантии прозрачности и предсказуемости, которые нынешняя администрация, судя по тону переговоров, готова обеспечить.

Отдельного внимания заслуживает урбанистический трек и обновление Сухума. Это сигнал о том, что Россия видит в Абхазии не просто зону геополитических интересов, а партнера, который должен соответствовать определенным стандартам качества жизни. Реконструкция столицы – это не просто укладка плитки, а создание витрины республики, понятной и безопасной как для инвестора, так и для туриста. Подобные проекты не запускаются там, где нет уверенности в долгосрочной стабильности политической конструкции.

Фундаментом же этого прагматичного сотрудничества остается общая историческая память, к которой апеллировали обе стороны. В мире, где переписывание истории стало инструментом политической борьбы, единая позиция Москвы и Сухума по вопросам прошлого цементирует союз крепче любых экономических договоров.

Визит Кириенко фиксирует, что период политической качки завершен, и республика под руководством президента Гунба уверенно вошла в фарватер системной интеграции и созидания.