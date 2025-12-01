 

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

ОТ СИТУАТИВНОГО АНТИКРИЗИСНОГО МЕНЕДЖМЕНТА – К СТРАТЕГИИ СИНХРОННОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ

Понедельник, 01 декабря 2025
ОТ СИТУАТИВНОГО АНТИКРИЗИСНОГО МЕНЕДЖМЕНТА – К СТРАТЕГИИ СИНХРОННОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ

Сухум. 1 декабря 2025 г. Абхазия-Информ. ​Новый визит Сергея Кириенко в Абхазию стоит рассматривать не как дежурный протокольный жест, а как фиксацию новой политической реальности, сложившейся после весенней перезагрузки власти. Приезд первого замглавы администрации президента РФ подтверждает, что Сухум и Москва окончательно перешли от ситуативного антикризисного менеджмента – к стратегии синхронного государственного развития.

Это уже не «тушение пожаров», характерное для прошлых периодов турбулентности, а выстраивание единого административного ритма, в котором абхазская власть во главе с Бадрой Гунба демонстрирует полную договороспособность.

Ключевым маркером встречи стала энергетика – тема, которая для Абхазии давно перешла из разряда хозяйственных в разряд экзистенциальных. Обсуждаемое «синхронное развитие» здесь обретает предельно конкретный смысл: без глубокой модернизации сетей и генерации любые амбиции о суверенитете разбиваются о веерные отключения. Российская сторона дает понять, что готова инвестировать в эту сферу, но только под гарантии прозрачности и предсказуемости, которые нынешняя администрация, судя по тону переговоров, готова обеспечить.

Отдельного внимания заслуживает урбанистический трек и обновление Сухума. Это сигнал о том, что Россия видит в Абхазии не просто зону геополитических интересов, а партнера, который должен соответствовать определенным стандартам качества жизни. Реконструкция столицы – это не просто укладка плитки, а создание витрины республики, понятной и безопасной как для инвестора, так и для туриста. Подобные проекты не запускаются там, где нет уверенности в долгосрочной стабильности политической конструкции.

Фундаментом же этого прагматичного сотрудничества остается общая историческая память, к которой апеллировали обе стороны. В мире, где переписывание истории стало инструментом политической борьбы, единая позиция Москвы и Сухума по вопросам прошлого цементирует союз крепче любых экономических договоров.

Визит Кириенко фиксирует, что период политической качки завершен, и республика под руководством президента Гунба уверенно вошла в фарватер системной интеграции и созидания.

Последнее изменение Понедельник, 01 декабря 2025 17:40

