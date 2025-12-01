ВЛАДИМИР ДЕЛБА И АНДРЕЙ НАЗАРОВ ПОСЕТИЛИ НАБЕРЕЖНУЮ СУХУМА
Новости Понедельник, 01 декабря 2025 17:50
Сухум. 1 декабря 2025 г. Абхазия-Информ. В рамках визита в Абхазию премьер-министр Республики Башкортостан Андрей Назаров в сопровождении премьер-министра Абхазии Владимира Делба побывал на набережной Сухума.
Часть набережной столицы будет благоустроена при поддержке Республики Башкортостан.
