БАДРА ГУНБА И СЕРГЕЙ КИРИЕНКО ПОСЕТИЛИ «АБХАЗСКУЮ ЦИТРУСОВУЮ КОМПАНИЮ»

Сухум. 2 декабря 2025 г. Абхазия-Информ. ​ Президент Абхазии Бадра Гунба и первый заместитель руководителя Администрации президента России Сергей Кириенко в рамках рабочего визита посетили предприятие ООО «Абхазская цитрусовая компания» в селе Пшап Гулрыпшского района.

Бадра Гунба и Сергей Кириенко ознакомились с работой современного производственно-логистического комплекса, специализирующегося на заготовке, хранении и переработке цитрусовых.

Основным рынком сбыта продукции компании является Российская Федерация, что подчеркивает важность развития торгово-экономического сотрудничества между двумя странами.

На предприятии создано 70 постоянных и 140 сезонных рабочих мест. В мае 2026 года планируется установка дополнительного итальянского оборудования для переработки цитрусовых и производства сока.