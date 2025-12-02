БАДРА ГУНБА И СЕРГЕЙ КИРИЕНКО ПОСЕТИЛИ «АБХАЗСКУЮ ЦИТРУСОВУЮ КОМПАНИЮ»
Сухум. 2 декабря 2025 г. Абхазия-Информ. Президент Абхазии Бадра Гунба и первый заместитель руководителя Администрации президента России Сергей Кириенко в рамках рабочего визита посетили предприятие ООО «Абхазская цитрусовая компания» в селе Пшап Гулрыпшского района.
Бадра Гунба и Сергей Кириенко ознакомились с работой современного производственно-логистического комплекса, специализирующегося на заготовке, хранении и переработке цитрусовых.
Основным рынком сбыта продукции компании является Российская Федерация, что подчеркивает важность развития торгово-экономического сотрудничества между двумя странами.
На предприятии создано 70 постоянных и 140 сезонных рабочих мест. В мае 2026 года планируется установка дополнительного итальянского оборудования для переработки цитрусовых и производства сока.
