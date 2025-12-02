 

ВИЗИТ СТУДЕНТОВ АБХАЗИИ В КАБАРДИНО-БАЛКАРИЮ

Новости Вторник, 02 декабря 2025 14:57
Сухум. 2 декабря 2025 г. Абхазия-Информ. Студенты Абхазского государственного университета на протяжении восьми дней находятся на базе Кабардино-Балкарского государственного университета им. Х.М. Бербекова, где для них организована насыщенная образовательная и культурная программа.

Делегацию АГУ возглавляет проректор по международным связям и экономическим вопросам Максим Гвинджия.

​Программа визита нацелена на укрепление связей и предоставление студентам разностороннего опыта. В нее входят цикл лекций, семинары и активная проектная деятельность, направленная на развитие практических навыков. Кроме того, для гостей проходят спортивные мероприятия.

Ребята смогли встретиться и познакомиться со своими соотечественниками, которые обучаются в КБГУ и Кабардино-Балкарском государственном аграрном университете. Студентам из Абхазии была предоставлена возможность совершить экскурсию и покорить высоты горы Эльбрус.

​​Пребывание делегации завершится сегодня торжественным мероприятием — «Днем Абхазии» в КБГУ, в котором примут участие представители руководства Кабардино-Балкарии и КБГУ.

Об этом сообщает сайт АГУ.

