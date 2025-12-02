В АГУ ОТКРЫЛОСЬ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО ВСЕМИРНОГО ФЕСТИВАЛЯ МОЛОДЕЖИ

Сухум. 2 декабря 2025 г. Абхазия-Информ. На базе Абхазского государственного университета открылось представительство Дирекции Всемирного фестиваля молодежи. Это событие знаменует начало нового этапа в развитии международного молодежного сотрудничества и интеграции абхазской молодежи в глобальные инициативы. Мероприятие посетили президент Республики Абхазия Бадра Гунба и первый заместитель руководителя Администрации президента Российской Федерации Сергей Кириенко. На церемонии также присутствовала ректор Сочинского государственного университета Наталья Фролова. ​

Выступая на открытии мероприятия, ректор АГУ академик Алеко Гварамия отметил, что инициатива создания представительства исходила от молодежи, включая студентов университета. Ректор рассказал о том, что в свое время участвовал в молодежных фестивалях в Москве и Берлине. Он особо выделил значимость содействия Российской Федерации, благодаря которой в Абхазии успешно реализуются важные проекты в различных отраслях.​

Гостям показали кампус, коворкинг, места отдыха, рассказали о проводимых мероприятиях.

​Генеральный директор АНО «ДВФМ» Дмитрий Иванов подчеркнул, что открытие представительства является наглядным примером эффективной командной работы. Обращаясь к студентам, он призвал их воспринимать эту площадку как свою собственную, куда можно приходить и работать. Он отметил, что сюда будут приезжать эксперты, которые смогут помочь молодежи в решении самых актуальных проблем.

​Деятельность представительства будет направлена на развитие международного молодежного сотрудничества и знакомство абхазской молодежи с лучшими практиками российской молодежной политики.

​В рамках церемонии открытия Абхазский государственный университет и Дирекция Всемирного фестиваля молодежи заключили Соглашение о сотрудничестве.

​Торжественное открытие сопровождалось насыщенной культурно-образовательной программой. На территории кампуса прошел гастрофестиваль, где каждый факультет АГУ представил шатер с богатым ассортиментом абхазских угощений и сезонных продуктов. Студенты также приняли активное участие в образовательных мероприятиях: мастер-классах, квизах и викторинах.

​В программу праздничного вечера вошли национальные танцевальные номера в исполнении ансамбля «Мырзакан» из города Гал, а также народные песни Абхазии, которые исполнил вокально-инструментальный коллектив педагогического факультета АГУ под руководством народной артистки Республики Абхазия Розы Чамагуа. Завершился вечер живым исполнением эстрадных песен от популярных абхазских исполнителей Валерии Перцхелия и Ираклия Джумутия, а студенты представили свои творческие номера.

Об этом сообщает сайт АГУ.