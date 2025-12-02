В АГУ ОТКРЫЛОСЬ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО ВСЕМИРНОГО ФЕСТИВАЛЯ МОЛОДЕЖИ
Сухум. 2 декабря 2025 г. Абхазия-Информ. На базе Абхазского государственного университета открылось представительство Дирекции Всемирного фестиваля молодежи. Это событие знаменует начало нового этапа в развитии международного молодежного сотрудничества и интеграции абхазской молодежи в глобальные инициативы. Мероприятие посетили президент Республики Абхазия Бадра Гунба и первый заместитель руководителя Администрации президента Российской Федерации Сергей Кириенко. На церемонии также присутствовала ректор Сочинского государственного университета Наталья Фролова.
Выступая на открытии мероприятия, ректор АГУ академик Алеко Гварамия отметил, что инициатива создания представительства исходила от молодежи, включая студентов университета. Ректор рассказал о том, что в свое время участвовал в молодежных фестивалях в Москве и Берлине. Он особо выделил значимость содействия Российской Федерации, благодаря которой в Абхазии успешно реализуются важные проекты в различных отраслях.
Гостям показали кампус, коворкинг, места отдыха, рассказали о проводимых мероприятиях.
Генеральный директор АНО «ДВФМ» Дмитрий Иванов подчеркнул, что открытие представительства является наглядным примером эффективной командной работы. Обращаясь к студентам, он призвал их воспринимать эту площадку как свою собственную, куда можно приходить и работать. Он отметил, что сюда будут приезжать эксперты, которые смогут помочь молодежи в решении самых актуальных проблем.
Деятельность представительства будет направлена на развитие международного молодежного сотрудничества и знакомство абхазской молодежи с лучшими практиками российской молодежной политики.
В рамках церемонии открытия Абхазский государственный университет и Дирекция Всемирного фестиваля молодежи заключили Соглашение о сотрудничестве.
Торжественное открытие сопровождалось насыщенной культурно-образовательной программой. На территории кампуса прошел гастрофестиваль, где каждый факультет АГУ представил шатер с богатым ассортиментом абхазских угощений и сезонных продуктов. Студенты также приняли активное участие в образовательных мероприятиях: мастер-классах, квизах и викторинах.
В программу праздничного вечера вошли национальные танцевальные номера в исполнении ансамбля «Мырзакан» из города Гал, а также народные песни Абхазии, которые исполнил вокально-инструментальный коллектив педагогического факультета АГУ под руководством народной артистки Республики Абхазия Розы Чамагуа. Завершился вечер живым исполнением эстрадных песен от популярных абхазских исполнителей Валерии Перцхелия и Ираклия Джумутия, а студенты представили свои творческие номера.
Об этом сообщает сайт АГУ.
