июня 24 2024

февраля 07 2024

ЗАСЕДАНИЕ ПАРЛАМЕНТСКОГО КОМИТЕТА

Новости Вторник, 02 декабря 2025 15:11
Сухум. 2 декабря 2025 г. Абхазия-Информ. Состоялось заседание парламентского Комитета по государственно-правовой политике. Депутаты рассмотрели проект закона «О внесении изменений в Закон Республики Абхазия «О кадастре недвижимости», который разработан в целях обеспечения упорядоченного и поэтапного введения в действие законодательства Республики Абхазия, регулирующего отношения в сфере государственного кадастра недвижимости.

По мнению авторов, необходимость принятия представленного законопроекта обусловлена выявленным комплексом обстоятельств, препятствующих их своевременному и полному исполнению. Эти обстоятельства создают риски несогласованного правового регулирования и нарушения прав участников имущественных отношений, что требует временного приостановления действия отдельных законодательных актов до момента обеспечения необходимых условий для их реализации.

Данный законопроект направлен на перенос сроков вступления в силу действующего законодательства. Согласно законопроекту, настоящий закон вступит в силу 1 июля 2027 года.

По итогам обсуждения члены Комитета приняли решение рекомендовать Парламенту на очередном заседании сессии принять данный законопроект в первом чтении.

