ДЕПУТАТЫ ПАРЛАМЕНТА ПРИНИМАЮТ УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

Новости Вторник, 02 декабря 2025 15:15
ДЕПУТАТЫ ПАРЛАМЕНТА ПРИНИМАЮТ УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

Сухум. 2 декабря 2025 г. Абхазия-Информ. По приглашению председателя Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Вячеслава Володина делегация Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия принимает участие в Международной конференции «Роль взаимодействия фракций политических партий и блоков в межпарламентском сотрудничестве стран СНГ», которая проходит в Москве 1-3 декабря с. г.

Парламентскую делегацию возглавил председатель Комитета по бюджету, кредитным организациям, налогам и финансам Беслан Халваш. В ее составе председатель Комитета по обороне и национальной безопасности Темур Шергелия, председатель Комитета по культуре, делам молодёжи и спорту Венори Бебия и заместитель председателя Комитета по обороне и национальной безопасности Беслан Эмурхба.

Сегодня состоялось пленарное заседание конференции, на котором выступил Беслан Халваш.

Обращаясь к участникам конференции он сказал: «Международная конференция «Роль взаимодействия фракций политических партий и блоков в межпарламентском сотрудничестве стран СНГ» становится традиционной в международной повестке. В это непростое время она позволяет обсудить насущные вопросы, обменяться накопившимися практиками и выработать подходы к дальнейшему укреплению и развитию парламентских связей».

Он подчеркнул, что конференция затрагивает один из аспектов современного парламентаризма – способность политических сил, имеющих разные программы и взгляды, находить точки соприкосновения для укрепления межгосударственного сотрудничества.

Затронув вопросы сотрудничества абхазских и российских парламентариев Б.Халваш сказал: «Именно парламенты и представленные в них политические силы в современных условиях становятся мостом, который связывает государства и народы. Абхазо-российские межгосударственные отношения строятся на основе союзничества и стратегического партнёрства, и парламентское измерение является их важной составляющей, позволяющей открыто обсуждать актуальные вопросы.

Сложившееся взаимодействие парламентов, в том числе в рамках постоянно действующих комиссий по сотрудничеству Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия с палатами Федерального Собрания Российской Федерации, придает нашим связям прочность и преемственность».

Затем, в рамках программы конференции состоялась встреча делегации Парламента Республики Абхазия с председателем Комитета Государственной Думы по обороне Андреем Картаполовым. Участники встречи обсудили ряд актуальных вопросов и выразили готовность к дальнейшему укреплению и развитию двусторонних межпарламентских связей.

