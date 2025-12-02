Сухум. 2 декабря 2025 г. Абхазия-Информ. Замминистра иностранных дел Республики Абхазия Одиссей Бигвава встретился с юной абхазской гимнасткой Софией Боджгуа. Спортсменка недавно вернулась с международных соревнований «Кубок Небесная грация» и Beijing Top Open – 2025, проходивших в Пекине с 12 по 14 ноября, где заняла 26-е место в общем зачёте.

На встрече также присутствовали помощник министра иностранных дел Дмитрий Амичба, президент Федерации художественной гимнастики Абхазии Гунда Кварчия, тренер спортсменки Маргарита Камынина и мама гимнастки Анна Боджгуа.

Одиссей Бигвава передал Софии поздравления и слова поддержки от министра иностранных дел Олега Барциц. Замминистра отметил, что успехи молодых абхазских спортсменов вносят важный вклад в укрепление гуманитарных связей и формирование позитивного образа Абхазии за рубежом.

«МИД и впредь будет оказывать поддержку талантливой молодёжи Абхазии», – подчеркнул Одиссей Бигвава.

В своём выступлении замминистра обратил внимание на то, что представители абхазского спорта и культуры зачастую сталкиваются с ограниченными возможностями для выступлений на международной арене. Это связано с продолжающимися попытками Грузии изолировать Республику и политикой двойных стандартов стран коллективного Запада.

Обращаясь к гимнастке, дипломат указал, что её успехи, достигнутые упорным трудом, служат отличным примером и мотивацией для молодого поколения. Одиссей Бигвава выразил уверенность, что настойчивость, трудолюбие и целеустремлённость Софии позволят ей достичь ещё более высоких результатов.

Отдельная благодарность в ходе встречи была выражена президенту Международной Ассоциации «Небесная грация», олимпийской чемпионке Алине Кабаевой за поддержку абхазской спортсменки.