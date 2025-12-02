 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

ОДИССЕЙ БИГВАВА ВСТРЕТИЛСЯ С ЮНОЙ АБХАЗСКОЙ ГИМНАСТКОЙ СОФИЕЙ БОДЖГУА

Новости Вторник, 02 декабря 2025 15:24
ОДИССЕЙ БИГВАВА ВСТРЕТИЛСЯ С ЮНОЙ АБХАЗСКОЙ ГИМНАСТКОЙ СОФИЕЙ БОДЖГУА

Сухум. 2 декабря 2025 г. Абхазия-Информ. Замминистра иностранных дел Республики Абхазия Одиссей Бигвава встретился с юной абхазской гимнасткой Софией Боджгуа. Спортсменка недавно вернулась с международных соревнований «Кубок Небесная грация» и Beijing Top Open – 2025, проходивших в Пекине с 12 по 14 ноября, где заняла 26-е место в общем зачёте.

На встрече также присутствовали помощник министра иностранных дел Дмитрий Амичба, президент Федерации художественной гимнастики Абхазии Гунда Кварчия, тренер спортсменки Маргарита Камынина и мама гимнастки Анна Боджгуа.

Одиссей Бигвава передал Софии поздравления и слова поддержки от министра иностранных дел Олега Барциц. Замминистра отметил, что успехи молодых абхазских спортсменов вносят важный вклад в укрепление гуманитарных связей и формирование позитивного образа Абхазии за рубежом.

«МИД и впредь будет оказывать поддержку талантливой молодёжи Абхазии», – подчеркнул Одиссей Бигвава.

В своём выступлении замминистра обратил внимание на то, что представители абхазского спорта и культуры зачастую сталкиваются с ограниченными возможностями для выступлений на международной арене. Это связано с продолжающимися попытками Грузии изолировать Республику и политикой двойных стандартов стран коллективного Запада.

Обращаясь к гимнастке, дипломат указал, что её успехи, достигнутые упорным трудом, служат отличным примером и мотивацией для молодого поколения. Одиссей Бигвава выразил уверенность, что настойчивость, трудолюбие и целеустремлённость Софии позволят ей достичь ещё более высоких результатов.

Отдельная благодарность в ходе встречи была выражена президенту Международной Ассоциации «Небесная грация», олимпийской чемпионке Алине Кабаевой за поддержку абхазской спортсменки.

