МИНЭКОНОМИКИ: УТВЕРЖДЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ НАИМЕНОВАНИЯ АЭРОПОРТА «СУХУМ» им. В.Г. АРДЗИНБА НЕ СООТВЕТСТВУЕТ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ

Сухум. 2 декабря 2025 г. Абхазия-Информ. В связи с распространением в социальных сетях недостоверной информации о якобы изменении наименования Международного аэропорта «Сухум» им. В.Г. Ардзинба, Министерство экономики Республики Абхазия сообщает:

В июне 2023 года было подписано соглашение между Правительствами Республики Абхазии и Российской Федерации о возобновлении деятельности и дальнейшей эксплуатации Международного аэропорта «Сухум» им. В.Г.Ардзинба.

Позднее в октябре 2023 года, Кабмин Абхазии в соответствии с Законом Республики Абхазии «О наименованиях географических объектов» закрепил наименование аэропорта – Международный аэропорт «Сухум» им. В.Г. Ардзинба.

С 2010 года руководством Республики принимались различные решения, которые на разных уровнях закрепляют связь аэропорта с именем первого президента Владислава Григорьевича:

– Постановление Кабмина от 16 апреля 2010 года № 36 «Об увековечении памяти Первого Президента Республики Абхазия В. Г. Ардзинба»

Пункт 2:

«Присвоить Республиканскому унитарному предприятию «Международный аэропорт Сухум» имя В. Г. Ардзинба».

Пункт 3:

«Внести изменения:

– в Устав республиканского унитарного предприятия «Международный аэропорт Сухум», … заменив слова «республиканское унитарное предприятие «Международный аэропорт Сухум» на «республиканское унитарное предприятие «Международный аэропорт Сухум им. В. Г. Ардзинба».

Пункт 4:

«…в перечень государственных учреждений… заменить слова «Международный аэропорт Сухум» на «Международный аэропорт Сухум им. В. Г. Ардзинба».

– Постановлением Кабмина Абхазии от 26 июля 2019 года № 111 «О присвоении буквенного кода Международному аэропорту «Сухум» им. В.Г. Ардзинба», абхазскому аэропорту присвоен международный буквенный код, аэродром открыт для международного авиасообщения. По всему тексту документа аэропорт упоминается всегда с именем Владислава Григорьевича.

Обстоятельства, о которых говорится в сообщениях в интернете связаны с созданием в 2024 году общества с ограниченной ответственностью «Международный аэропорт «Сухум»», являющегося частным предприятием и никак не влияющего на название аэропорта, а также содержание межправительственного соглашения, актов Кабинета Министров изданных до возобновления функционирования аэропорта и после него и иные правовые акты.

На основе выше приведенных фактов заявляем:​ утверждение об изменении наименования «Международного аэропорта «Сухум» им. В.Г. Ардзинба» не соответствует действительности.