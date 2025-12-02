АБХАЗИЯ УЧАСТВУЕТ В ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЙ АКЦИИ «ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ДИКТАНТ»

Сухум. 2 декабря 2025 г. Абхазия-Информ. Международная просветительская акция Русского географического общества «Географический диктант» стартовала в Абхазии. В этом году она посвящается 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и 180-летию образования Русского географического общества.

Участникам предстоит ответить на 40 вопросов разной степени сложности. Результаты станут доступны с 21 декабря на официальном сайте акции.

Сегодня диктанты писали в Представительстве Дирекции Всемирного фестиваля молодежи в Абхазии и в Абхазском госуниверситете.

3 декабря, в 11:00, диктант будет проводиться в сухумской средней школе №3 им. Ю.Н. Воронова и галской средней школе №1.

Для тех, кто предпочитает участвовать в акции дистанционно, открыт онлайн-доступ на официальном сайте диктанта с 30 ноября по 14 декабря.

«30 ноября был дан старт XI международной просветительской акции РГО. В этом году диктант впервые пройдёт на нашей площадке. Мы рады видеть среди участников молодёжь, в том числе студентов Абхазского госуниверситета», – сказала директор Представительства Дирекции Всемирного фестиваля молодёжи в Абхазии Юлия Красцова.

По словам президента Географического общества Абхазии, кандидата географических наук Инга Тания, вот уже несколько лет подряд диктант проводится на базе факультета географии и туризма АГУ.

«Ежегодно мы создаём площадку при университете, регистрируем участников и проводим диктант с привлечением студентов факультета географии и туризма. Лучших поощряем памятными подарками и сертификатами. В этом году, в связи с выходом нового учебника географии страны, мы также планируем провести специальный географический диктант по Абхазии. Уже состоялись встречи с учителями. Мы видим большой интерес к этой инициативе», – сказала Инга Тания.

«Географический диктант» – это ежегодная международная просветительская акция Русского географического общества, ставящая целью популяризацию географических знаний и повышение интереса к науке и национальному наследию.

Организаторы акции в Абхазии: Представительство Россотрудничества в Абхазии, Географическое общество Абхазии, Абхазский госуниверситет, Представительство Дирекции Всемирного фестиваля молодежи в Абхазии при поддержке Министерства просвещения РА.

Об этом сообщает Апсныпресс.