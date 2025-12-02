ПРИ ПОДДЕРЖКЕ МИНПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИИ В ШКОЛАХ АБХАЗИИ ПОЯВИЛИСЬ 15 КЛАССОВ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ

Сухум. 2 декабря 2025 г. Абхазия-Информ. В 14 школах Республики Абхазия созданы 15 специализированных классов русского языка и литературы. Они открыты в рамках проекта «Россия – мои горизонты», который реализует Минпросвещения России при поддержке Минпросвещения Абхазии и Фонда «Моя история».

«Это важный шаг в укреплении гуманитарных связей. Русский язык является мостом дружбы и взаимопонимания между нашими народами. Мы продолжим всестороннюю поддержку в развитии качественного образования и создании современных условий для изучения русского языка для всех детей Абхазии», – отметил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

В 15 классов было поставлено более 8,5 тысячи единиц учебного оборудования и инвентаря. Классы отремонтированы и оборудованы ноутбуками, интерактивной доской, полным комплектом учебной мебели, учебно-методическими и дидактическими наглядными материалами: словарями, художественной литературой, настольными играми, демонстрационными материалами.

В перечень школ – участниц проекта вошли школы Сухума, Ткуарчала, Гагры, Гагрского, Гудаутского, Гулрыпшского и Очамчырского районов, в том числе все четыре школы-интерната республики.

Министр просвещения Абхазии Хана Гунба уже получила сертификат на передачу 15 классов.

«Открытие пятнадцати современных классов русского языка – это значимое событие для образовательной системы Абхазии. Проект «Россия – мои горизонты» открывает нашим ученикам и педагогам новые возможности. Это не только инвестиция в будущее наших детей, но и еще один прочный мост, укрепляющий отношения между Абхазией и Россией. Мы благодарны всем причастным к проекту и надеемся на продолжение в 2026 году, в том числе по другим учебным предметам», – сказала Хана Гунба.

Также проект предусматривает внедрение в классах цифровых ресурсов и программного обеспечения, разработанных отечественными производителями и применяемых в российских школах. Так, здесь появился доступ к профориентационным диагностикам Единой модели профориентации «Билет в будущее».

Учителя приступят к работе в созданных классах уже в декабре 2025 года. Отметим, что специалисты принимают активное участие в проекте «Учу великому», который реализуется для учителей и преподавателей русского языка и литературы, работающих в зарубежных учебных заведениях, при поддержке Минпросвещения России.

