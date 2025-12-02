ОПРЕДЕЛЕНЫ ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА «СОЗИДАТЕЛИ АБХАЗИИ»

Сухум. 2 декабря 2025 г. Абхазия-Информ. Встреча победителей конкурса «Созидатели Абхазии» с руководством Фонда президентских грантов Россия состоялась 1 декабря в Сухуме, на культурно-деловой платформе «Гума». Победителями конкурса стали проекты, направленные на улучшение здоровья, развитие волонтерства и благотворительности, поддержку семей и детей, сохранение культурного наследия, помощь нуждающимся, работу с молодежью и решение экологических вопросов.

Грантовый фонд конкурса составил 115 миллионов рублей. Впервые такая крупная сумма единовременно выделяется на реализацию местных общественных инициатив Республики Абхазия на конкурсной основе. Это стало возможным благодаря поддержке российского Фонда президентских грантов. Оператором конкурса выступил Центр социальных технологий «Гарант». В период подачи заявок команда центра проводила для участников очные семинары и индивидуальные консультации во всех районах республики.

Всего на конкурс «Созидатели Абхазии», старт которому дали 7 августа 2025 года президент Абхазии Бадра Гунба и первый заместитель руководителя Администрации главы Российского государства Сергей Кириенко, было представлено 186 проектов из всех семи районов Республики Абхазия. Это инициативы от активных граждан (подававших свои заявки через местные администрации) и некоммерческих организаций.

В состав экспертного совета вошли: народная артистка России и Республики Абхазия Хибла Герзмава, заслуженный артист Республики Абхазия Александр Шоуа, депутат российской Государственной Думы Отари Аршба, министр сельского хозяйства Республики Абхазия Беслан Джопуа, руководитель управления гуманитарной политики Администрации президента Республики Абхазия Виктория Бебия, руководители российских организаций, работающих в Абхазии.

Совет определил победителями 32 участника конкурса, чьи проекты получили в ходе независимой экспертизы самые высокие оценки. Эти инициативы охватывают такие сферы жизни общества, как охрана здоровья, поддержка семьи, сохранение культуры, исторической памяти и местных традиций, помощь людям в трудной жизненной ситуации, развитие волонтерства и благотворительности.

Открывая мероприятие, генеральный директор фонда Илья Чукалин подчеркнул, что в Абхазии это самый масштабный грантовый конкурс, связанный с поддержкой общественных инициатив.

«В этом году по поручению Владимира Путина Фонд президентских грантов начал работу в Абхазии. Первые проекты были поддержаны нами через российские организации, работающие на территории республики, теперь нашими грантополучателями стали абхазские НКО – местные инициативные группы. Мы хотели, чтобы наша помощь шла через тех, кто живет на этой земле, и нам удалось это осуществить», – сказал он.

Среди получивших поддержку – автономная некоммерческая организация «Культурно-деловая платформа «Гума». Команда получит 5 млн рублей на развитие общественного пространства для творческой самореализации молодежи. По словам руководителя проекта Хиблы Возба, средства пойдут на создание комфортного коворкинг-пространства, мастерских и площадки для выставок и ярмарок, проведения лекториев, арт-резиденций и мотивационных встреч.

Почти 2,8 млн рублей получат инициативные граждане села Абгархук. В рамках проекта «Интеллект, спорт, общение: укрепление сельского сообщества через развитие активных форм досуга» на месте пустующей школы они откроют многофункциональное клубное пространство, где для всех желающих будут проходить занятия по шашкам, домино, настольному теннису, а также творческие мастер-классы, спортивные турниры, фестивали и неформальные встречи селян.

Команда Музея Боевой Славы Очамчырского района получит 5 млн рублей на создание экспозиции в память о ветеранах Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов. Активное участие в ее оформлении примут сельские школьники.

Благотворительный центр помощи «Мы вместе» получит 4,5 млн рублей на реализацию проекта «Территория равных возможностей: инклюзивный хаб в Гагрском районе». Здесь будет создана первая в республике устойчивая инклюзивная модель полного цикла «реабилитация – социализация – трудоустройство», направленная на кардинальное улучшение качества жизни детей и молодых людей с инвалидностью.

Высокую оценку экспертов получил проект «Клуб традиционного судостроения и мореплавания», на его реализацию будет выделен грант в размере 5 млн рублей. Команда некоммерческого партнерства «АЗЕГ» воссоздаст флагманскую шхуну князя Келешбея, боевые абхазские галеры и будет развивать морской клуб, где каждый желающий сможет прикоснуться к истории морского дела. Шхуна будет спущена на воду на причале у Морского вокзала в Сухуме. Школьники смогут посещать уроки живой истории, а все желающие – открытые лекции и занятия по подготовке шкиперов и матросов на учебном судне.

На встрече участники обсудили планы и важные аспекты сотрудничества с грантодателем, включая заключение договоров.

Марина Михайлова, директор Центра социальных технологий «Гарант» – оператора конкурса «Созидатели Абхазии» – подробно разъяснила участникам порядок реализации победивших проектов. Она также рассказала о правилах расходования грантовых средств и требованиях к отчетности.

Победившие проекты смогут стартовать уже с 1 декабря.