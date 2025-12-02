ПОДПИСАНО РАСПОРЯЖЕНИЕ ОБ УСИЛЕНИИ КОНТРОЛЯ ПО ОХРАНЕ ХВОЙНЫХ НАСАЖДЕНИЙ

Сухум. 2 декабря 2025 г. Абхазия-Информ. Премьер-министр Абхазии Владимир Делба подписал распоряжение в целях обеспечения воспроизводства, охраны и защиты хвойных насаждений от самостоятельной вырубки в предновогодний период и период проведения новогодних праздников.

Государственному управлению лесного хозяйства Абхазии, Государственному комитету по экологии и природопользованию, Министерству внутренних дел Абхазии поручено усилить контроль по охране хвойных насаждений, пресечению фактов самовольной рубки хвойных деревьев в Едином государственном лесном фонде, других лесах, парках, скверах и их незаконной реализации.

К нарушителям будут приняты меры, предусмотренные законодательством Абхазии.

Государственному таможенному комитету поручено в период с 1 по 31 декабря 2025 года не реже одного раза в три календарных дня представлять в Министерство внутренних дел сведения об объёмах ввезённых в Абхазию елей и пихты, а также сведения о лицах, импортировавших указанные товары.

Центральным и местным органам государственного управления, унитарным предприятиям, государственным учреждениям и иным государственным организациям рекомендовано использовать для проведения новогодних праздников искусственные новогодние ёлки.

Контроль за исполнением распоряжения возложен на Государственное управление лесного хозяйства, Государственный комитет по экологии и природопользованию, Министерство внутренних дел.

Об этом сообщает пресс-служба КМ.