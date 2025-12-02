ГЛАВНУЮ ЕЛКУ СТРАНЫ УСТАНАВЛИВАЮТ НА ПЛОЩАДИ СВОБОДЫ

Сухум. 2 декабря 2025 г. Абхазия-Информ. Глава Администрации столицы Тимур Агрба и его заместитель Константин Тарба проинспектировали установку главной елки страны. Инженер по благоустройству «Управления городским хозяйством» столичной администрации Кама Кутелия доложила главе Сухума, что в этом году новогодняя елка будет на 12 метров выше, чем в прошлом.

«Елка 30-ти метровая каркасная, с силиконовыми ветками. Оформление планируем сделать в классическом стиле. Мы решили не отходить от тренда-красный цвет будет преобладать. Закуплены новые игрушки, шары. Вся елка будет в мелких шарах. Объемная работа предстоит. Каркас и металл хорошего качества пришли. Сборку каркаса с еловыми ветками должны завершить в течение семи дней, затем приступим к декоративному и светодиодному оформлению», – сказала Кама Кутелия.

Традиционно в праздничные дни на площади пройдет и рождественская ярмарка.

«В этом году будет больше посадочных мест. Организуем несколько локаций для фотозоны. Обязательно установим и цифры наступающего года – 2026», – сказала инженер по благоустройству.

Световое оформление аллей, ведущих к площади, также будет обновлено – добавят новые гирлянды, произведут реставрацию и заменят гирлянды, которые не горят.

Торжественное открытие главной елки намечено на 23 декабря.

Тимур Агрба отметил, что приоритетом является безопасность и профессиональная сборка конструкции.

Об этом сообщает сайт столицы.