 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Декабрь 2025 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

МВД УСИЛИВАЕТ КОНТРОЛЬ НЕЗАКОННОЙ ВЫРУБКОЙ ХВОЙНЫХ НАСАЖДЕНИЙ

Новости Среда, 03 декабря 2025 15:01
Оцените материал
(0 голосов)
МВД УСИЛИВАЕТ КОНТРОЛЬ НЕЗАКОННОЙ ВЫРУБКОЙ ХВОЙНЫХ НАСАЖДЕНИЙ

Сухум. 3 декабря 2025 г. Абхазия-Информ. Вице-премьер, министр внутренних дел Роберт Киут провел совещание, посвященное усилению контроля по охране хвойных насаждений, пресечению фактов самовольной рубки хвойных деревьев в Едином государственном лесном фонде, других лесах, парках, скверах и их незаконной реализации.

В совещании приняли участие первый заместитель министра внутренних дел, начальник криминальной милиции Руслан Ажиба, начальник Управления экономической безопасности и противодействию коррупции МВД Султан Кабардаев.

Во исполнение распоряжения премьер-министра Республики Абхазия от 1 декабря 2025 года, Роберт Киут поручил усилить работу в обозначенном направлении. Также на особый контроль личному составу министр поручил взять ситуацию с реализацией пиротехнических изделий в преддверие новогодних праздников.

Об этом сообщает сайт МВД.

Прочитано 6 раз Последнее изменение Среда, 03 декабря 2025 15:03

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « ГЛАВНУЮ ЕЛКУ СТРАНЫ УСТАНАВЛИВАЮТ НА ПЛОЩАДИ СВОБОДЫ НА СУХУМСКОМ РЫНКЕ ИЗЪЯТЫ ПЕТАРДЫ, ГИРЛЯНДЫ И ЗАЖИГАЛКИ ИЗ ГРУЗИИ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.