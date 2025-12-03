МВД УСИЛИВАЕТ КОНТРОЛЬ НЕЗАКОННОЙ ВЫРУБКОЙ ХВОЙНЫХ НАСАЖДЕНИЙ
Сухум. 3 декабря 2025 г. Абхазия-Информ. Вице-премьер, министр внутренних дел Роберт Киут провел совещание, посвященное усилению контроля по охране хвойных насаждений, пресечению фактов самовольной рубки хвойных деревьев в Едином государственном лесном фонде, других лесах, парках, скверах и их незаконной реализации.
В совещании приняли участие первый заместитель министра внутренних дел, начальник криминальной милиции Руслан Ажиба, начальник Управления экономической безопасности и противодействию коррупции МВД Султан Кабардаев.
Во исполнение распоряжения премьер-министра Республики Абхазия от 1 декабря 2025 года, Роберт Киут поручил усилить работу в обозначенном направлении. Также на особый контроль личному составу министр поручил взять ситуацию с реализацией пиротехнических изделий в преддверие новогодних праздников.
Об этом сообщает сайт МВД.
