 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

В мире

ИТАЛИЯ ПРИОСТАНОВИЛА РАССМОТРЕНИЕ НОВОГО ПАКЕТА ПОСТАВОК ОРУЖИЯ УКРАИНЕ
ноября 02 2022

ИТАЛИЯ ПРИОСТАНОВИЛА РАССМОТРЕНИЕ НОВОГО ПАКЕТА ПОСТАВОК ОРУЖИЯ УКРАИНЕ

Итальянские власти приостановили рассмотрение нового, шестого пакета военной помощи Украине, пишет местная газета Il Messaggero…
НАЗВАНО НАСТОЯЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ПОГИБШИХ РОССИЙСКИХ ВОЕННЫХ В ЗОНЕ ПРОВЕДЕНИЯ СПЕЦОПЕРАЦИИ
сентября 21 2022
НАЗВАНО НАСТОЯЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ПОГИБШИХ РОССИЙСКИХ ВОЕННЫХ В ЗОНЕ ПРОВЕДЕНИЯ СПЕЦОПЕРАЦИИ
ПУТИН ОБЪЯВИЛ О ЧАСТИЧНОЙ МОБИЛИЗАЦИИ В РОССИИ
сентября 21 2022
ПУТИН ОБЪЯВИЛ О ЧАСТИЧНОЙ МОБИЛИЗАЦИИ В РОССИИ

Документы

РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"О внесении изменений в Распоряжение Президента Республики Абхазия от 30 июня 2020 года, № 250-рп…
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
июня 30 2020
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД
мая 12 2020
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД

Календарь событий

« Ноябрь 2022 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ПЛАН ЗА ОКТЯБРЬ ВЫПОЛНЕН ГТК НА 108%

Новости Четверг, 03 ноября 2022 21:19
Оцените материал
(0 голосов)

Сухум. 3 ноября 2022. Абхазия-Информ. За октябрь 2022 года объем начислений таможенных платежей составил 262,5 млн руб., что от плановых показателей на 19,1 млн руб.  больше. План за октябрь выполнен на 108%.

За 10 месяцев 2022 года объем начислений таможенных платежей составил 2 млрд 404,8 млн руб., план за десять месяцев 2022 года выполнен на 120%. Сумма перевыполнения составила 403,0 млн руб.

В сравнении с показателями за 10 месяцев 2021 года за анализируемый период объем начислений таможенных платежей увеличился на 229,6 млн руб. (за 10 месяцев 2021 года  – 2 млрд 175,2 млн руб.).

Прочитано 5 раз Последнее изменение Четверг, 03 ноября 2022 21:23

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « АКАДЕМИЯ НАУК АБХАЗИИ ОТМЕЧАЕТ 25-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.