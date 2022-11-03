ПЛАН ЗА ОКТЯБРЬ ВЫПОЛНЕН ГТК НА 108%

Сухум. 3 ноября 2022. Абхазия-Информ. За октябрь 2022 года объем начислений таможенных платежей составил 262,5 млн руб., что от плановых показателей на 19,1 млн руб. больше. План за октябрь выполнен на 108%.



За 10 месяцев 2022 года объем начислений таможенных платежей составил 2 млрд 404,8 млн руб., план за десять месяцев 2022 года выполнен на 120%. Сумма перевыполнения составила 403,0 млн руб.

В сравнении с показателями за 10 месяцев 2021 года за анализируемый период объем начислений таможенных платежей увеличился на 229,6 млн руб. (за 10 месяцев 2021 года – 2 млрд 175,2 млн руб.).