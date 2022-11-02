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Абхазия Информ

АКАДЕМИЯ НАУК АБХАЗИИ ОТМЕЧАЕТ 25-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ

Новости Среда, 02 ноября 2022 15:59
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АКАДЕМИЯ НАУК АБХАЗИИ ОТМЕЧАЕТ 25-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ

Сухум. 2 ноября 2022. Абхазия-Информ. В Сухуме проходят торжественные мероприятия, посвященные 25-летию Академии наук Абхазии. Отметить это знаковое событие в новейшей истории Абхазского государства вместе с научным сообществом Республики в Сухум прибыли десятки гостей.

Юбилейные мероприятия открылись научной конференцией аспирантов и молодых ученых Абхазии.

Пленарное заседание конференции прошло в конференц-зале Института ботаники. С приветственным словом на конференции выступил президент АНА Зураб Джапуа.

За четверть века в Республике Абхазия подросло новое поколение ученых естественнонаучного и гуманитарного направлений. Научная молодежь Абхазии обогащает новыми знаниями бесценный опыт научных школ, сохранившихся в Абхазском институте гуманитарных исследований, Ботаническом институте, Институте экспериментальной патологии и терапии , Сухумском физико-техническом институте, Институте сельского хозяйства, Гидрофизическом институте, влившемся в состав Института экологии АНА. На помощь молодым исследователям пришли современные технологии.

Даже при весьма ограниченном финансировании научным учреждениям системы Академии наук Абхазии, президиуму АНА, отделу аспирантуры и подготовки кадров Академии удалось подготовить и привлечь к серьезной научной работе сотни талантливых молодых людей.

В рамках конференции будут работать секции:

гуманитарных, социальных и общественных наук;

физико-математических наук;

медико-биологических наук.

3 ноября гости юбилейных мероприятий ознакомятся с работой научных учреждений АНА.

Представители Южного научного центра РАН во главе с заместителем президента РАН, членом президиума РАН, доктором географических наук Геннадием Матишовым и и. о. директора ЮНЦ РАН, доктором географических наук Сергеем Бердниковым отправятся в Институт экологии АНА.

А основная группа гостей посетит Институт сельского хозяйства АНА, а также познакомится с работой Института ботаники и Института экспериментальной патологии и терапии АНА.

Для гостей будет организована экскурсия в Новый Афон.

4 ноября 2022 года состоится торжественное собрание, посвященное юбилею АНА. До начала собрания гости посетят Мемориал первого президента Абхазии Владислава Ардзинба в селе Эшера Сухумского района, а затем посадят дерево в сквере у здания Академии наук.

В этот же день планируется подписание международных договоров о научном сотрудничестве.

Прочитано 6 раз Последнее изменение Среда, 02 ноября 2022 16:05

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