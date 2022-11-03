ГОРИЗОНТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ РАСШИРЯЮТСЯ

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Абхазия Информ

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Новости Четверг, 03 ноября 2022 22:50
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Сухум. 3 ноября 2022. Абхазия-Информ. Подписано Соглашение о сотрудничестве между Академией наук Абхазии и Санкт-Петербургским институтом истории РАН. Церемония подписания проходила в конференц-зале АНА в Сухуме в присутствии членов президиума АНА и участников Конференции аспирантов и молодых учёных Абхазии, которая продолжает свою работу по секциям.

После того как президент Академии наук Абхазии Зураб Джапуа и директор Санкт-Петербургского института истории РАН Алексей Сиренов поставили подписи под документом, президент Академии наук Абхазии Зураб Джапуа обратился к присутствующим: «Искренне рад сегодняшнему подписанию Соглашения. Этот документ очень важен для нас. Он открывает перед абхазскими учеными – историками, этнографами и, прежде всего, перед нашими аспирантами возможность пользоваться архивами и библиотекой Института истории, находить нужные в работе архивные материалы, а также защищать диссертации в Институте».

Затем взял слово директор Санкт-Петербургского Института истории РАН. Алексей Сиренов поблагодарил Зураба Джапуа за приглашение принять участие в юбилейных мероприятиях, посвященных 25-летию АНА и подчеркнул, что подписание этого документа расширяет горизонты исследований учёных Института истории, дает большую перспективу для сотрудничества.

«Наши общие перспективы намечены совершенно правильно. Это действительно возможность для молодых ученых Абхазии – историков и занимающихся сопредельными с историей науками. История, как известно, имеет много пересечений с другими науками, с филологией, этнографией. Соглашение дает возможность поработать с коллекциями петербургских архивов и обсудить результаты исследований у нас в институте. Мы открыты и с удовольствием примем участие в научно-образовательном процессе», – сказал Сиренов.

Зураб Джапуа и Алексей Сиренов обменялись подарками.

Прочитано 8 раз Последнее изменение Четверг, 03 ноября 2022 22:53

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