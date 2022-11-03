С ДОЛЖНИКОВ ВЗЫСКАЛИ ОКОЛО 25 МЛН РУБЛЕЙ

Сухум. 3 ноября 2022. Абхазия-Информ. В территориальном отделении Службы судебных исполнителей Минюста Абхазии города Сухум, Сухумского и Гулрыпшского районов, на исполнении которого находятся производства в отношении ряда организаций-должников и отдельных граждан, принудительно взыскала с них следующие суммы: 200 000 руб., 670 000 руб., 100 000 руб., 23 419 129 руб., 299 282 руб., 89 900 руб., 55 364 руб., 40 000 руб.

В общей сложности, служба судебных исполнителей взыскала 24 млн 873 тыс. 675 рублей. Это – шесть задолженностей по налоговым платежам, а также кредиторская задолженность и штраф, назначенный в качестве наказания за совершенное преступление. Названия организаций и фамилий должников не опубликованы.

Об этом сообщается на странице Службы в социальной сети facebook.