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Абхазия Информ

С ДОЛЖНИКОВ ВЗЫСКАЛИ ОКОЛО 25 МЛН РУБЛЕЙ

Новости Четверг, 03 ноября 2022 22:57
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С ДОЛЖНИКОВ ВЗЫСКАЛИ ОКОЛО 25 МЛН РУБЛЕЙ

Сухум. 3 ноября 2022. Абхазия-Информ. В территориальном отделении Службы судебных исполнителей Минюста Абхазии города Сухум, Сухумского и Гулрыпшского районов, на исполнении которого находятся производства в отношении ряда организаций-должников и отдельных граждан,   принудительно взыскала с них следующие суммы: 200 000 руб., 670 000 руб., 100 000 руб., 23 419 129 руб., 299 282 руб., 89 900 руб., 55 364 руб., 40 000 руб.

В общей сложности, служба судебных исполнителей взыскала 24 млн 873 тыс. 675 рублей. Это – шесть задолженностей по налоговым платежам, а также кредиторская задолженность и штраф, назначенный в качестве наказания за совершенное преступление. Названия организаций и фамилий должников не опубликованы.

Об этом сообщается на странице Службы в социальной сети facebook.

Прочитано 6 раз Последнее изменение Четверг, 03 ноября 2022 23:00

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