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Абхазия Информ

СПЕКТАКЛЬ «САРИА» УДОСТОИЛСЯ СПЕЦИАЛЬНОГО ДИПЛОМА ФЕСТИВАЛЯ «КАВКАЗСКИЙ МЕЛОВОЙ КРУГ»

Новости Среда, 02 ноября 2022 15:53
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СПЕКТАКЛЬ «САРИА» УДОСТОИЛСЯ СПЕЦИАЛЬНОГО ДИПЛОМА ФЕСТИВАЛЯ «КАВКАЗСКИЙ МЕЛОВОЙ КРУГ»

Сухум. 2 ноября 2022. Абхазия-Информ. Спектакль Абхазского государственного драматического театра «Сариа» по пьесе Зарины Кануковой, в постановке режиссера, заслуженной артистки Абхазии Мадины Аргун удостоился специального диплома VII межрегионального фестиваля адыго-абхазских театров «Кавказский меловой круг» «За гражданскую позицию и осмысление прошлого новыми театральными формами».

Актриса театра Хибла Мукба награждена дипломом в номинации «Лучшая женская роль» за роль Рассказчика в спектакле «Сариа». Торжественная церемония награждения участников фестиваля прошла сегодня в Национальном театре Республики Адыгея.

В ней принял участие генеральный директор Абхазского театра Алхас Чолокуа.

Прочитано 6 раз Последнее изменение Среда, 02 ноября 2022 15:54

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