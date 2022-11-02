СПЕКТАКЛЬ «САРИА» УДОСТОИЛСЯ СПЕЦИАЛЬНОГО ДИПЛОМА ФЕСТИВАЛЯ «КАВКАЗСКИЙ МЕЛОВОЙ КРУГ»
Сухум. 2 ноября 2022. Абхазия-Информ. Спектакль Абхазского государственного драматического театра «Сариа» по пьесе Зарины Кануковой, в постановке режиссера, заслуженной артистки Абхазии Мадины Аргун удостоился специального диплома VII межрегионального фестиваля адыго-абхазских театров «Кавказский меловой круг» «За гражданскую позицию и осмысление прошлого новыми театральными формами».
Актриса театра Хибла Мукба награждена дипломом в номинации «Лучшая женская роль» за роль Рассказчика в спектакле «Сариа». Торжественная церемония награждения участников фестиваля прошла сегодня в Национальном театре Республики Адыгея.
В ней принял участие генеральный директор Абхазского театра Алхас Чолокуа.
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