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Абхазия Информ

43 ПРЕТЕНДЕНТА ПОДАЛИ ЗАЯВКИ В ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИНВЕСТИЦИОННОЕ АГЕНТСТВО

Новости Вторник, 01 ноября 2022 21:26
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43 ПРЕТЕНДЕНТА ПОДАЛИ ЗАЯВКИ В ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИНВЕСТИЦИОННОЕ АГЕНТСТВО

Сухум. 1 ноября 2022. Абхазия-Информ. В Министерстве экономики состоялось очередное заседание межведомственной комиссии по реализации ведомственной краткосрочной целевой Программы «Поддержка малого и среднего предпринимательства в Республике Абхазия на 2022 год».

В Государственное инвестиционное агентство уже подали заявки 43 претендента.

В ходе обсуждения предварительных итогов реализации Программы были внесены предложения о корректировке требований к отбору претендентов на участие в ней с целью более эффективного использования мер господдержки.

Также было принято решение, что представители комиссии смогут ознакомиться с проектами на местах.

Прочитано 22 раз Последнее изменение Вторник, 01 ноября 2022 21:29

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