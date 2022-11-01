43 ПРЕТЕНДЕНТА ПОДАЛИ ЗАЯВКИ В ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИНВЕСТИЦИОННОЕ АГЕНТСТВО
Сухум. 1 ноября 2022. Абхазия-Информ. В Министерстве экономики состоялось очередное заседание межведомственной комиссии по реализации ведомственной краткосрочной целевой Программы «Поддержка малого и среднего предпринимательства в Республике Абхазия на 2022 год».
В Государственное инвестиционное агентство уже подали заявки 43 претендента.
В ходе обсуждения предварительных итогов реализации Программы были внесены предложения о корректировке требований к отбору претендентов на участие в ней с целью более эффективного использования мер господдержки.
Также было принято решение, что представители комиссии смогут ознакомиться с проектами на местах.
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