43 ПРЕТЕНДЕНТА ПОДАЛИ ЗАЯВКИ В ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИНВЕСТИЦИОННОЕ АГЕНТСТВО

Сухум. 1 ноября 2022. Абхазия-Информ. В Министерстве экономики состоялось очередное заседание межведомственной комиссии по реализации ведомственной краткосрочной целевой Программы «Поддержка малого и среднего предпринимательства в Республике Абхазия на 2022 год».

В ходе обсуждения предварительных итогов реализации Программы были внесены предложения о корректировке требований к отбору претендентов на участие в ней с целью более эффективного использования мер господдержки.

Также было принято решение, что представители комиссии смогут ознакомиться с проектами на местах.