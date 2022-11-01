 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

В мире

НАЗВАНО НАСТОЯЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ПОГИБШИХ РОССИЙСКИХ ВОЕННЫХ В ЗОНЕ ПРОВЕДЕНИЯ СПЕЦОПЕРАЦИИ
сентября 21 2022

НАЗВАНО НАСТОЯЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ПОГИБШИХ РОССИЙСКИХ ВОЕННЫХ В ЗОНЕ ПРОВЕДЕНИЯ СПЕЦОПЕРАЦИИ

Сергей Шойгу впервые озвучил количество военных, которые погибли во время проведения специальной операции, направленной на…
ПУТИН ОБЪЯВИЛ О ЧАСТИЧНОЙ МОБИЛИЗАЦИИ В РОССИИ
сентября 21 2022
ПУТИН ОБЪЯВИЛ О ЧАСТИЧНОЙ МОБИЛИЗАЦИИ В РОССИИ
УМЕРЛА КОРОЛЕВА ЕЛИЗАВЕТА II
сентября 08 2022
УМЕРЛА КОРОЛЕВА ЕЛИЗАВЕТА II

Документы

РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"О внесении изменений в Распоряжение Президента Республики Абхазия от 30 июня 2020 года, № 250-рп…
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
июня 30 2020
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД
мая 12 2020
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД

Календарь событий

« Ноябрь 2022 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ОСНОВНАЯ ПРИЧИНА ЗАДОЛЖЕННОСТЕЙ «ЧЕРНОМОРЭНЕРГО» – ДОЛГИ НАСЕЛЕНИЯ ЗА ПОТРЕБЛЕННУЮ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ

Новости Вторник, 01 ноября 2022 21:20
Оцените материал
(0 голосов)
ОСНОВНАЯ ПРИЧИНА ЗАДОЛЖЕННОСТЕЙ «ЧЕРНОМОРЭНЕРГО» – ДОЛГИ НАСЕЛЕНИЯ ЗА ПОТРЕБЛЕННУЮ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ

Сухум. 1 ноября 2022. Абхазия-Информ. Вопросам урегулирования задолженностей РУП «Черноморэнерго» по платежам в бюджет и внебюджетные фонды посвящалось совещание в министерстве экономики. Совещание провели вице-премьеры Владимир Делба и Кристина Озган. В работе приняли участие представители Государственного таможенного комитета, министерства по налогам и сборам, внебюджетных фондов и представители «Черноморэнерго».

Убыточность и неплатежеспособность «Черноморэнерго» отразились на увеличении долгов предприятия с 2015 года. Представители всех организаций, по отношению к которым РУП «Черноморэнерго» не выполнило свои финансовые обязательства, присутствовали на встрече.

Сумма общей задолженности «Черноморэнерго» составляет более 350 млн рублей. Наличие неурегулированной задолженности отрицательно сказывается на финансовых показателях самой организации.

Основной причиной возникновения задолженности РУП «Черноморэнерго» являются долги населения за потребленную электроэнергию.

По итогам совещания были выработаны предложения по поэтапному погашению задолженностей. Основным условием соблюдения принятых решений остается контроль за недопущением возникновения текущих задолженностей.

Об этом сообщает сайт Минэкономики Абхазии.

Прочитано 2 раз Последнее изменение Вторник, 01 ноября 2022 21:23

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « АШУБА: ВИЗИТ ДЕПУТАТОВ РОССИИ И БЕЛОРУССИИ ДАСТ НОВЫЙ ИМПУЛЬС НАШИМ СВЯЗЯМ 43 ПРЕТЕНДЕНТА ПОДАЛИ ЗАЯВКИ В ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИНВЕСТИЦИОННОЕ АГЕНТСТВО »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.