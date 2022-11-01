ОСНОВНАЯ ПРИЧИНА ЗАДОЛЖЕННОСТЕЙ «ЧЕРНОМОРЭНЕРГО» – ДОЛГИ НАСЕЛЕНИЯ ЗА ПОТРЕБЛЕННУЮ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ

Сухум. 1 ноября 2022. Абхазия-Информ. Вопросам урегулирования задолженностей РУП «Черноморэнерго» по платежам в бюджет и внебюджетные фонды посвящалось совещание в министерстве экономики. Совещание провели вице-премьеры Владимир Делба и Кристина Озган. В работе приняли участие представители Государственного таможенного комитета, министерства по налогам и сборам, внебюджетных фондов и представители «Черноморэнерго».

Убыточность и неплатежеспособность «Черноморэнерго» отразились на увеличении долгов предприятия с 2015 года. Представители всех организаций, по отношению к которым РУП «Черноморэнерго» не выполнило свои финансовые обязательства, присутствовали на встрече.

Сумма общей задолженности «Черноморэнерго» составляет более 350 млн рублей. Наличие неурегулированной задолженности отрицательно сказывается на финансовых показателях самой организации.

Основной причиной возникновения задолженности РУП «Черноморэнерго» являются долги населения за потребленную электроэнергию.

По итогам совещания были выработаны предложения по поэтапному погашению задолженностей. Основным условием соблюдения принятых решений остается контроль за недопущением возникновения текущих задолженностей.

Об этом сообщает сайт Минэкономики Абхазии.