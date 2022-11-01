АШУБА: ВИЗИТ ДЕПУТАТОВ РОССИИ И БЕЛОРУССИИ ДАСТ НОВЫЙ ИМПУЛЬС НАШИМ СВЯЗЯМ

Сухум. 1 ноября 2022. Абхазия-Информ. Встреча депутатов парламента Абхазии с коллегами из России и Белоруссии даст новый импульс взаимоотношениям трёх стран, заявил во вторник спикер законодательного органа республики Лаша Ашуба, открывая встречу с делегацией Парламентского Собрания Союза Беларуси и России.

«Для нас очень важно развивать и укреплять контакты с представителями Парламентского Собрания… Я думаю, что сегодняшняя встреча будет полезна для обеих сторон... Мы не можем не сказать и о последнем визите господина Лукашенко в Абхазию, для нас это очень важный сигнал. Мы и народ Абхазии эту информацию воспринимаем абсолютно позитивно и уверены, что тот визит и ваш сегодняшний визит даст новый импульс нашим взаимоотношениям», – сказал Ашуба.

В свою очередь председатель комиссии Парламентского Собрания по молодежной политике, спорту и туризму, заместитель председателя комитета Госдумы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Артем Туров подчеркнул, что только объединение может противостоять санкционной политике западных стран.

«Мы видим насколько сейчас идёт внешнее давление на наши страны и только вместе, объединившись, мы можем противостоять этим санкционным направлениям не только в экономике и политике, но и в информационной войне против наших стран», – отметил он.

Лукашенко в конце сентября впервые посетил Абхазию с официальным визитом и обсудил с главой республики Асланом Бжания вопросы укрепления отношений двух стран.

Бжания по итогам встречи с Лукашенко заявил, что отношения между двумя странами приобретают новый характер.