АРХИП ЛАБАХУА ПОДАРИЛ СТОЛИЦЕ ЕЩЕ ОДНУ СКУЛЬПТУРУ

Сухум. 1 ноября 2022. Абхазия-Информ. На набережной Сухума появилась еще одна скульптура Архипа Лабахуа. «Подарок Сухумчику», – написал скульптор на своей странице в Facebook. В раз это Бибигон – персонаж сказки «Приключения Бибигона» Корнея Чуковского. Крохотный Бибигон живёт на даче с двумя девочками, их дедушкой и утверждает, что свалился на Землю с Луны.

«В общем, Бибигон предпочел надежде – знание. То есть, действие. Понаблюдал за плавающими предметами в ручьях и лужах, бросил мечтать и рискнул...», – пишет Архип Лабахуа, комментирую установку своей скульптуры. Его работы уже стали достопримечательностью Сухума. Это бронзовые скульптуры мальчика Чика и девочки Ники из произведений Ф. Искандера, старик Тачкум из сказки, пингвин-философ, а также камень с циферблатом, посвященный поэту Осипу Мандельштаму, который бывал в Сухуме в 30-х годах ХХ столетия.

Об этом сообщает сайт столицы.