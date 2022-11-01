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Абхазия Информ

АРХИП ЛАБАХУА ПОДАРИЛ СТОЛИЦЕ ЕЩЕ ОДНУ СКУЛЬПТУРУ

Новости Вторник, 01 ноября 2022 21:15
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АРХИП ЛАБАХУА ПОДАРИЛ СТОЛИЦЕ ЕЩЕ ОДНУ СКУЛЬПТУРУ

Сухум. 1 ноября 2022. Абхазия-Информ. На набережной Сухума появилась еще одна скульптура Архипа Лабахуа.  «Подарок Сухумчику», – написал скульптор на своей странице в Facebook. В раз это Бибигон – персонаж сказки «Приключения Бибигона» Корнея Чуковского. Крохотный Бибигон живёт на даче с двумя девочками, их дедушкой и утверждает, что свалился на Землю с Луны.

«В общем, Бибигон предпочел надежде – знание. То есть, действие. Понаблюдал за плавающими предметами  в ручьях и лужах,  бросил мечтать и рискнул...», – пишет Архип Лабахуа, комментирую установку своей скульптуры. Его работы уже стали достопримечательностью Сухума. Это бронзовые скульптуры мальчика Чика и девочки Ники из произведений Ф. Искандера, старик Тачкум из сказки, пингвин-философ, а также камень с циферблатом, посвященный поэту Осипу Мандельштаму, который бывал в Сухуме в 30-х годах ХХ столетия.

Об этом сообщает сайт столицы.

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