СБОРНАЯ СУХУМА ПРИНИМАЕТ УЧАСТИЕ В XVI РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ВОЕННО-СПОРТИВНОЙ ИГРЕ «АИААИРА»
Сухум. 1 ноября 2022. Абхазия-Информ. В соответствии с планом военно-патриотической подготовки, стартовала XVI республиканская военно-спортивная игра «Аиааира», в которой примут участие сборная г. Сухум.
Военно-спортивная игра «Аиааира» включает в себя несколько видов соревнований: строевая подготовка, метание гранаты на дальность, стрельба из стрелкового оружия, стрельба из лука, неполная сборка-разборка автомата, легкая атлетика и др.
В рамках военно-спортивной игры был проведен конкурс строевой подготовки. Его посетила начальник Управления образования Администрации г. Сухум Астанда Таркил.
Победитель и призеры в командном первенстве определятся по наилучшему результату в сумме сложения баллов.
Об этом сообщает сайт столицы.
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