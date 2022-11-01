СБОРНАЯ СУХУМА ПРИНИМАЕТ УЧАСТИЕ В XVI РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ВОЕННО-СПОРТИВНОЙ ИГРЕ «АИААИРА»

Сухум. 1 ноября 2022. Абхазия-Информ. В соответствии с планом военно-патриотической подготовки, стартовала XVI республиканская военно-спортивная игра «Аиааира», в которой примут участие сборная г. Сухум.

Военно-спортивная игра «Аиааира» включает в себя несколько видов соревнований: строевая подготовка, метание гранаты на дальность, стрельба из стрелкового оружия, стрельба из лука, неполная сборка-разборка автомата, легкая атлетика и др.