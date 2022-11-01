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Абхазия Информ

СБОРНАЯ СУХУМА ПРИНИМАЕТ УЧАСТИЕ В XVI РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ВОЕННО-СПОРТИВНОЙ ИГРЕ «АИААИРА»

Новости Вторник, 01 ноября 2022 21:11
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СБОРНАЯ СУХУМА ПРИНИМАЕТ УЧАСТИЕ В XVI РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ВОЕННО-СПОРТИВНОЙ ИГРЕ «АИААИРА»

Сухум. 1 ноября 2022. Абхазия-Информ. В соответствии с планом военно-патриотической подготовки, стартовала XVI республиканская военно-спортивная игра «Аиааира», в которой примут участие сборная г. Сухум.

Военно-спортивная игра «Аиааира» включает в себя несколько видов соревнований: строевая подготовка, метание гранаты на дальность, стрельба из стрелкового оружия, стрельба из лука, неполная сборка-разборка автомата, легкая атлетика и др.  

В рамках военно-спортивной игры был проведен конкурс строевой подготовки. Его посетила начальник Управления образования Администрации г. Сухум Астанда Таркил.

Победитель и призеры в командном первенстве определятся по наилучшему результату в сумме сложения баллов.

Об этом сообщает сайт столицы.

Прочитано 4 раз Последнее изменение Вторник, 01 ноября 2022 21:15

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