АСЛАН БЖАНИЯ ПРИНЯЛ БАТАЛА ЧЕЖИЯ

Сухум. 1 ноября 2022. Абхазия-Информ. Президент Аслан Бжания принял обладателя серебряного приза чемпионата России по боксу Батала Чежия. «Я поздравляю тебя, Батал. Так держать!» – сказал глава государства, приветствуя спортсмена.

Тот поблагодарил президента за поддержку: «Я в хорошем настроении. В первую очередь, я хотел бы Вас поблагодарить. Без вашего участия не было бы этого боя, этого титула. Конечно, все прошло не совсем так, как мы хотели. Сначала нам дали ничью, но наша Федерация оспорила решение, так как и они, и присутствующие видели, что бой был за нами. Меня удостоили серебряного титула чемпионата России и предложили бой в декабре за золото».



Президент отметил, что нужно готовиться к предстоящему бою.

«Мы со своей стороны окажем теме необходимую помощь. А твой труд обязательно даст положительный результат», – сказала глава государства.

Бой между Баталом Чежия и Максимом Смирновым за звание чемпиона России прошел в Москве на арене Дворца гимнастики Ирины Винер-Усмановой 29 октября. Поединок проходил в весовой категории до 79 килограммов и продлился 8 раундов.

Об этом сообщает сайт президента Абхазии.