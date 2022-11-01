 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

В мире

НАЗВАНО НАСТОЯЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ПОГИБШИХ РОССИЙСКИХ ВОЕННЫХ В ЗОНЕ ПРОВЕДЕНИЯ СПЕЦОПЕРАЦИИ
сентября 21 2022

НАЗВАНО НАСТОЯЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ПОГИБШИХ РОССИЙСКИХ ВОЕННЫХ В ЗОНЕ ПРОВЕДЕНИЯ СПЕЦОПЕРАЦИИ

Сергей Шойгу впервые озвучил количество военных, которые погибли во время проведения специальной операции, направленной на…
ПУТИН ОБЪЯВИЛ О ЧАСТИЧНОЙ МОБИЛИЗАЦИИ В РОССИИ
сентября 21 2022
ПУТИН ОБЪЯВИЛ О ЧАСТИЧНОЙ МОБИЛИЗАЦИИ В РОССИИ
УМЕРЛА КОРОЛЕВА ЕЛИЗАВЕТА II
сентября 08 2022
УМЕРЛА КОРОЛЕВА ЕЛИЗАВЕТА II

Документы

РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"О внесении изменений в Распоряжение Президента Республики Абхазия от 30 июня 2020 года, № 250-рп…
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
июня 30 2020
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД
мая 12 2020
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД

Календарь событий

« Ноябрь 2022 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

АСЛАН БЖАНИЯ ПРИНЯЛ БАТАЛА ЧЕЖИЯ

Новости Вторник, 01 ноября 2022 20:48
Оцените материал
(0 голосов)
АСЛАН БЖАНИЯ ПРИНЯЛ БАТАЛА ЧЕЖИЯ

Сухум. 1 ноября 2022. Абхазия-Информ. Президент Аслан Бжания принял обладателя серебряного приза  чемпионата  России по боксу Батала Чежия.   

«Я поздравляю тебя, Батал. Так держать!» – сказал глава государства, приветствуя спортсмена.  

Аслан Бжания поинтересовался у Батала Чежия, в каком он  настроении.

Тот поблагодарил президента за поддержку: «Я в хорошем настроении. В первую очередь, я хотел бы Вас поблагодарить. Без вашего участия не было бы этого боя, этого титула. Конечно, все прошло не совсем так, как мы хотели. Сначала нам дали ничью, но наша Федерация оспорила решение, так как и они, и присутствующие видели, что бой был за нами. Меня удостоили серебряного титула чемпионата России и предложили бой в декабре за золото».

Президент отметил, что нужно готовиться к предстоящему бою.

«Мы со своей стороны окажем теме необходимую помощь. А твой труд обязательно даст положительный результат», – сказала глава государства.

Бой между Баталом Чежия и Максимом Смирновым за звание чемпиона России прошел в Москве на арене Дворца гимнастики Ирины Винер-Усмановой 29 октября.  Поединок проходил в весовой категории до 79 килограммов и продлился 8 раундов. 

Об этом сообщает сайт президента Абхазии.

Прочитано 7 раз Последнее изменение Вторник, 01 ноября 2022 20:51

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « ВСТРЕЧА ГЛАВЫ ГОСУДАРСТВА С ДЕЛЕГАЦИЕЙ ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ СБОРНАЯ СУХУМА ПРИНИМАЕТ УЧАСТИЕ В XVI РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ВОЕННО-СПОРТИВНОЙ ИГРЕ «АИААИРА» »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.