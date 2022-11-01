ВСТРЕЧА ГЛАВЫ ГОСУДАРСТВА С ДЕЛЕГАЦИЕЙ ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ

«Интенсивность наших контактов на самых разных уровнях – это то, что может быть спроецировано на наши народы, на наше население, то, что может задать правильное направление. Всегда так было, и поэтому я очень рад вас приветствовать в это непростое для всех время», – сказал Бжания.

Он выразил уверенность в том, что каждой подобной встречей будет укрепляться дружба между народами Абхазии, России и Белоруссии.

«Мы давно знаем друг друга, мы давно породнились», – сказал президент.



Аслан Бжания также рассказал гостям об истории из своего детства.

«В моем родном селе Тамыш был пионерский лагерь, где отдыхали дети из Белоруссии. Меня в маленьком возрасте отправили в этот лагерь, чтобы я выучил русский язык. В итоге, когда я вернулся, выяснились, что я выучил не русский, а белорусский язык. Следует отметить, что за время существования пионерского лагеря у нас в селе было 17 смешанных браков. Это – хорошая история», – отметил президент.



Председатель комиссии по молодежной политике, спорту и туризму Парламентского собрания, заместитель председателя Комитета Государственной Думы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Артем Туров поблагодарил президента за прием.

«Мне очень приятно находиться здесь. Спасибо за конструктивный разговор со спикером Парламента. С коллегами – депутатами мы обсудили ряд направлений, в которых заинтересованы как Россия и Беларусь, так и Абхазия. Нам нужно интенсивно выстраивать связи в гуманитарной, экономической, политической сферах, и я уверен, что мы сможем отвечать на те вызовы, которые стоят перед нашими народами. Наши народы на протяжении сотен лет были рядом друг с другом, нас объединяют общие ценности, культура, вера. Мы впервые в таком формате в Абхазии и мы благодарны за то, что вы нашли время увидеться с нами», – сказал Туров.



Аслан Бжания отметил важность развития экономических отношений между Абхазией и Беларусью.

«Мы считаем, что вопросы экономического развития очень важны для нас. Недавно приезжал президент Беларуси, мы наметили определенные шаги и надеемся, что их будет еще больше. Мы хотим жить в мире, хотим созидать. Мы уважаем всех и уважаем себя», – сказал он.



Заместитель председателя Комиссии по молодежной политике, спорту и туризму Парламентского Собрания Сергей Клишевич также поблагодарил президента за встречу.

«Я впервые здесь, но часто слышал об Абхазии из рассказов своей мамы и тети, которые в советское время здесь часто бывали. Когда я сказал, что еду в Абхазию, они позавидовали. Здесь люди отдыхают и телом, и душой. Мы походили немного по набережной, пили кофе, и я удивился тому, какие здесь добродушные люди. Мы знаем, вашу легенду о том, что, когда бог делил землю, то абхазам отдал ту часть, которую хотел оставить себе. Это в действительности райское место», – сказал Клишевич.

Встреча прошла в дружественной и теплой атмосфере.



Во встрече приняли участие Спикер Народного Собрания – Парламента РА Лаша Ашуба, Руководитель Администрации Президента Джансух Нанба, вице-спикер Парламента Ашот Минасян, председатель Комиссии по молодежной политике, спорту и туризму Артем Туров, заместитель председателя Комиссии по молодежной политике, спорту и туризму Сергейт Клишевич, члены Комиссии – Дмитрий Басков, Ольга Петрашова и Антон Ткачёв.

Об этом сообщает сайт президента Абхазии.