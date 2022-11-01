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Абхазия Информ

ВСТРЕЧА ГЛАВЫ ГОСУДАРСТВА С ДЕЛЕГАЦИЕЙ ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ

Новости Вторник, 01 ноября 2022 20:44
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ВСТРЕЧА ГЛАВЫ ГОСУДАРСТВА С ДЕЛЕГАЦИЕЙ ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ

Сухум. 1 ноября 2022. Абхазия-Информ. Президент Абхазии Аслан Бжания встретился с делегацией Парламентского Собрания Союза Беларуси и России, возглавляемой председателем  Комиссии по молодежной политике, спорту и туризму Артемом Туровым.  

Приветствуя гостей глава государства отметил важность интенсификации отношений на уровне законодательной или исполнительной ветвей власти, различных структур госуправления. 

«Интенсивность наших контактов на самых разных уровнях – это то,  что может быть спроецировано на наши народы, на наше население, то, что может задать правильное направление. Всегда так было, и поэтому я очень рад вас приветствовать в это непростое для всех время», – сказал Бжания. 
Он выразил уверенность в том, что  каждой подобной встречей  будет  укрепляться  дружба  между народами  Абхазии, России и Белоруссии.

«Мы давно знаем друг друга, мы давно породнились», –  сказал президент. 

Аслан Бжания также рассказал гостям  об  истории из своего  детства.

«В моем родном селе Тамыш был пионерский лагерь, где отдыхали дети из  Белоруссии. Меня в маленьком возрасте  отправили в этот лагерь, чтобы я выучил русский язык. В итоге, когда я вернулся, выяснились, что я выучил не русский, а белорусский язык. Следует отметить, что за время существования пионерского лагеря  у нас в селе было  17  смешанных браков. Это – хорошая история», – отметил президент.

Председатель комиссии по молодежной политике, спорту и туризму Парламентского собрания,   заместитель председателя Комитета Государственной Думы по делам СНГ,  евразийской интеграции и связям с соотечественниками Артем Туров поблагодарил  президента за прием.

«Мне очень приятно находиться здесь. Спасибо за конструктивный разговор со спикером Парламента. С коллегами – депутатами мы обсудили ряд направлений, в которых заинтересованы как Россия и Беларусь, так и Абхазия. Нам нужно интенсивно выстраивать связи в гуманитарной, экономической, политической сферах,  и я уверен, что мы сможем отвечать на те вызовы, которые стоят перед нашими народами. Наши народы на протяжении сотен лет были рядом друг с другом, нас объединяют общие ценности, культура, вера. Мы впервые в таком формате  в Абхазии  и мы благодарны за то, что вы нашли время увидеться с нами», – сказал Туров. 

Аслан Бжания отметил важность развития экономических отношений между Абхазией и Беларусью.  

«Мы считаем, что вопросы экономического развития очень важны для нас.   Недавно приезжал президент Беларуси,  мы наметили определенные шаги и надеемся, что их будет еще больше.  Мы хотим жить в мире, хотим созидать. Мы уважаем всех и уважаем себя», –  сказал он. 

Заместитель председателя Комиссии по молодежной политике, спорту и туризму Парламентского Собрания Сергей Клишевич также поблагодарил президента за встречу.

«Я впервые здесь, но часто слышал об Абхазии из  рассказов  своей мамы и тети, которые в советское время здесь часто бывали. Когда я сказал, что еду в Абхазию, они позавидовали.  Здесь люди отдыхают и телом, и душой. Мы походили немного по набережной, пили кофе, и я удивился тому, какие здесь добродушные люди. Мы знаем, вашу легенду о том, что, когда бог делил землю, то абхазам отдал ту часть, которую  хотел оставить себе. Это в действительности райское место», – сказал  Клишевич.

Встреча прошла в дружественной и теплой атмосфере.

Во встрече приняли участие Спикер Народного Собрания – Парламента РА Лаша Ашуба, Руководитель Администрации Президента Джансух Нанба, вице-спикер Парламента Ашот Минасян, председатель Комиссии по молодежной политике, спорту и туризму Артем Туров,  заместитель председателя Комиссии по молодежной политике, спорту и туризму Сергейт Клишевич,   члены Комиссии  – Дмитрий Басков, Ольга  Петрашова   и Антон Ткачёв.

Об этом сообщает сайт президента Абхазии.

Прочитано 9 раз Последнее изменение Вторник, 01 ноября 2022 20:51

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