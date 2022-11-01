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Абхазия Информ

СОСТОЯЛОСЬ ЗАСЕДАНИЕ АБХАЗСКОЙ ЧАСТИ АБХАЗО-КРЫМСКОЙ КОМИССИИ

Новости Вторник, 01 ноября 2022 20:11
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СОСТОЯЛОСЬ ЗАСЕДАНИЕ АБХАЗСКОЙ ЧАСТИ АБХАЗО-КРЫМСКОЙ КОМИССИИ

Сухум. 1 ноября 2022. Абхазия-Информ. Первый вице-премьер, министр сельского хозяйства Беслан Джопуа провёл заседание абхазской части Межправительственной комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и гуманитарному сотрудничеству между Кабинетом Министров Республики Абхазия и Советом министров Республики Крым (Российская Федерация). 

Участники встречи обсудили ход выполнения плана мероприятий между республиками, подписанного в Сухуме в рамках третьего заседания Межправкомиссии.

Председатель абхазской части комиссии Беслан Джопуа заслушал подробные отчеты о контактах и взаимодействиях отдельных ведомств в области реализации совместных мероприятий. Вице-премьеру отчитались о ходе реализации мероприятий по десяти различным направлениям: торгово-экономическое сотрудничество, сельское хозяйство, промышленность, туризм, область транспортного обеспечения, строительство и архитектура, образование и наука, область физической культуры и спорта, сфера культуры и культурного наследия, общественных связей и молодежной политики. 

Отдельной темой встречи стала повестка предстоящего (четвертого) заседания Совместной межправительственной комиссии. 

Четвертое заседание состоится 9-10 ноября 2022 года в Симферополе. 

Председатель абхазской части Комиссии – первый вице-премьер Республики Абхазия Беслан Джопуа председатель крымской части – заместитель Председателя Совета министров Республики Крым – постоянный представитель Республики Крым при президенте Российской Федерации Георгий Мурадов подпишут протокол с новыми решениями многостороннего сотрудничества в ходе пленарного заседания

Прочитано 5 раз Последнее изменение Вторник, 01 ноября 2022 20:13

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