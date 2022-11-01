В КАБМИНЕ ОБСУДИЛИ МЕРОПРИЯТИЯ ПО УКРЕПЛЕНИЮ ОБОРОНОСПОСОБНОСТИ СТРАНЫ

Сухум. 1 ноября 2022. Абхазия-Информ. В рамках поручений президента Аслана Бжания премьер-министр Александр Анкваб провел совещание с участием вице-премьера Сергея Пустовалова, начальника Управления капительного строительства Тимура Агрба и заместителя министра обороны Лизберта Порцхол-оглы по вопросам выполнения мероприятий, направленных на укрепление обороноспособности страны.