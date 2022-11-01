В КАБМИНЕ ОБСУДИЛИ МЕРОПРИЯТИЯ ПО УКРЕПЛЕНИЮ ОБОРОНОСПОСОБНОСТИ СТРАНЫ
Сухум. 1 ноября 2022. Абхазия-Информ. В рамках поручений президента Аслана Бжания премьер-министр Александр Анкваб провел совещание с участием вице-премьера Сергея Пустовалова, начальника Управления капительного строительства Тимура Агрба и заместителя министра обороны Лизберта Порцхол-оглы по вопросам выполнения мероприятий, направленных на укрепление обороноспособности страны.
Александр Анкваб поручил руководителю УКС совместно с минобороны проинспектировать объекты военной инфраструктуры, включенные в перечень мероприятий.
Об этом сообщает сайт правительства.
Последнее от Super User
- СОСТОЯЛОСЬ ЗАСЕДАНИЕ АБХАЗСКОЙ ЧАСТИ АБХАЗО-КРЫМСКОЙ КОМИССИИ
- КОМИССИЯ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «ЖИЛИЩЕ-2022» ЗАВЕРШИЛА СВОЮ РАБОТУ В ЭТОМ ГОДУ
- ЗАВЕРШЕНА ПРОВЕРКА ЗАКОННОСТИ ВВОЗА И РЕАЛИЗАЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ АБХАЗИИ ПРОДУКЦИИ С ИЗОБРАЖЕНИЕМ НА НЕЙ КАРТЫ ГРУЗИИ
- ВОЗБУЖДЕНО УГОЛОВНОЕ ДЕЛО ПО ФАКТУ УБИЙСТВА АЛХАСА МАЛИЯ
- НЕЗАКОННОЕ ХРАНЕНИЕ НАРКОТИЧЕСКОГО ВЕЩЕСТВА