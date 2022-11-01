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Абхазия Информ

В КАБМИНЕ ОБСУДИЛИ МЕРОПРИЯТИЯ ПО УКРЕПЛЕНИЮ ОБОРОНОСПОСОБНОСТИ СТРАНЫ

Новости Вторник, 01 ноября 2022 20:08
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В КАБМИНЕ ОБСУДИЛИ МЕРОПРИЯТИЯ ПО УКРЕПЛЕНИЮ ОБОРОНОСПОСОБНОСТИ СТРАНЫ

Сухум. 1 ноября 2022. Абхазия-Информ. В рамках поручений президента Аслана Бжания премьер-министр Александр Анкваб провел совещание с участием вице-премьера Сергея Пустовалова, начальника Управления капительного строительства Тимура Агрба и заместителя министра обороны Лизберта Порцхол-оглы по вопросам выполнения мероприятий, направленных на укрепление обороноспособности страны.

Александр Анкваб поручил руководителю УКС совместно с минобороны проинспектировать объекты военной инфраструктуры, включенные в перечень мероприятий.

Об этом сообщает сайт правительства.

Прочитано 6 раз Последнее изменение Вторник, 01 ноября 2022 20:10

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