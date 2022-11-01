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Абхазия Информ

КОМИССИЯ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «ЖИЛИЩЕ-2022» ЗАВЕРШИЛА СВОЮ РАБОТУ В ЭТОМ ГОДУ

Новости Вторник, 01 ноября 2022 20:02
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КОМИССИЯ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «ЖИЛИЩЕ-2022» ЗАВЕРШИЛА СВОЮ РАБОТУ В ЭТОМ ГОДУ

Сухум. 1 ноября 2022. Абхазия-Информ. Вице-премьер Сергей Пустовалов провёл второе (итоговое) заседание межведомственной исполнительно-распорядительной комиссии в текущем году. 

По результатам работы комиссии, в 2022 году было рассмотрено 94 заявлений граждан на предоставление государственной финансовой помощи для приобретения жилплощади в рамках целевой программы «Жилище –2022». 

В 2022 году было одобрено 51 заявлений граждан: 

Инвалиды I группы, в том числе инвалиды I-ой группы ОВНА 1992-1993 гг. – 14 человек; 

Лица, на иждивении которых находится ребенок – инвалид или инвалид с детства –19 граждан;


Многодетная семья (5 и более детей) – 15 семей; 

Семья погибшего – 2 семьи;

Сирота –1 заявление.


По решению комиссии, 32 заявителям было отказано в регистрации в реестр и участие в данной программе согласно п. 3.3.1 и п.3.3.2 и п. 3.18 Программы. 


По 11 заявлениям назначена дополнительная проверка. 


В 2022 году получили сертификат и уже приобрели жилье 23 заявителя на общую сумму 19 800 000 рублей. 


По ссылкам можно ознакомиться с Отчетом о выполнении программных мероприятий государственной целевой программы «Жилище», предусмотренных к реализации в 2021 году.

 

Персональным составом межведомственной исполнительно-распорядительной комиссии по государственной целевой программе «Жилище-2022».

Об этом сообщает сайт Кабмина.

Прочитано 6 раз Последнее изменение Вторник, 01 ноября 2022 20:08

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