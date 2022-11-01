ЗАВЕРШЕНА ПРОВЕРКА ЗАКОННОСТИ ВВОЗА И РЕАЛИЗАЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ АБХАЗИИ ПРОДУКЦИИ С ИЗОБРАЖЕНИЕМ НА НЕЙ КАРТЫ ГРУЗИИ

Сухум. 1 ноября 2022. Абхазия-Информ. Органами прокуратуры Республики Абхазия проведена проверка сведений, отраженных в средствах массовой информации о реализации с прилавков абхазских магазинов грузинских вин, консервированного мясного продукта, на этикетке которого изображена карта Грузии, где Абхазия изображена как часть Грузии, а также использования в средних общеобразовательных школах Республики Абхазия учебного пособия «Атлас» по географии для 7 класса с изображением на лицевой стороне обложки флага Грузии.

В ходе проверки установлены факты приобретения индивидуальными предпринимателями на территории РФ и РА и реализации следующей продукции: консервированной мясной продукции под наименованием «Хаши» и «Рубец», произведенной в РФ, Ставропольсий край, на этикетке которых изображена карта Грузии, где Абхазия изображена как часть Грузии в количестве 74 единиц; минеральной воды «Borjomi», «Nabeklavi», «Likani», «Sairme» в общем количестве 11 единиц; печенья «Морозова» в количестве 8 банок, 8 пакетов мини-печенья, где импортером является ООО «Компания Орбита» адрес: Грузия, город Тбилиси; печенья «Морозова» в количестве 13 упаковок на русском и грузинском языках.

Данная продукция реализовывалась в продуктовых магазинах, расположенных в Гудаутском, Гагрском, Очамчырском, Гулрыпшском районах и городе Сухум.

Учитывая, что ввоз вышеуказанной продукции на территорию Абхазии, а также ее приобретение на территории республики осуществлены индивидуальными предпринимателями в нарушение порядка перемещения товаров через таможенную границу Республики Абхазия, а также порядка приобретения товаров, ввезенных на таможенную территорию РА с нарушениями таможенных правил, в отношении индивидуальных предпринимателей органами прокуратуры и Государственного таможенного комитета Республики Абхазия возбуждены административные производства по ст.ст.199.41, 199.42 КоАП РА.

Проверкой использования в средних общеобразовательных школах Республики Абхазия учебного пособия «Атлас» по географии для 7 класса с изображением на лицевой стороне обложки флага Грузии установлен факт применения учащимися 7-х классов Очамчырской школы-интернат имени С.П. Басария вышеуказанного учебного пособия в общем количестве 13 единиц. В связи с чем, Министерству просвещения и языковой политики Республики Абхазия предложено произвести замену указанных пособий на образцы пособий, рекомендованных Методическим объединением учителей географии, а именно, учебные пособия «Атлас» 7 класса издательство «Дрофа» 2021 года и «Просвещение» 2022 года.