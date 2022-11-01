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Абхазия Информ

ВОЗБУЖДЕНО УГОЛОВНОЕ ДЕЛО ПО ФАКТУ УБИЙСТВА АЛХАСА МАЛИЯ

Новости Вторник, 01 ноября 2022 19:55
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ВОЗБУЖДЕНО УГОЛОВНОЕ ДЕЛО ПО ФАКТУ УБИЙСТВА АЛХАСА МАЛИЯ

Сухум. 1 ноября 2022. Абхазия-Информ. Прокуратурой Сухумского района возбуждено уголовное дело в отношении Акаба Владимира Игоревича  по признакам преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 99 Уголовного кодекса Республики Абхазия, по акту умышленного убийства Малия Алхаса Зурабовича.

26 октября 2022 г., примерно в 19:00 часов, Акаба Владимир Игоревич, находясь по месту своего жительства по адресу: село Дзыгута Сухумского района, ул.Апсильская, д.73 «А», в ходе застолья из имевшегося при себе незаконно приобретенного и хранимого огнестрельного оружия неустановленного образца совершил умышленное убийство Малия Алхаса Зурабовича путем  выстрела в затылочную часть головы, в результате чего последний, будучи доставленным в ГУ МЗ РА «Республиканская больница», от полученного огнестрельного ранения скончался.

27 октября 2022 года Акаба В.И. был задержан  и водворен в КВС ОВД по Сухумскому району.

28 октября 2022 года Сухумским районным судом  в отношении Акаба В.И. избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Прочитано 8 раз Последнее изменение Вторник, 01 ноября 2022 19:57

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