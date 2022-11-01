НЕЗАКОННОЕ ХРАНЕНИЕ НАРКОТИЧЕСКОГО ВЕЩЕСТВА

Сухум. 1 ноября 2022. Абхазия-Информ. В Сухуме задержан гражданин, незаконно хранивший при себе сильнодействующий наркотик «метадон», но уже готовый к употреблению в медицинском шприце. Бердуков Азамат Мухамедович 1992 г.р. был задержан в ходе оперативных мероприятий сотрудниками 1 отдела милиции столичного Управления внутренних дел.