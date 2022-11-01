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Абхазия Информ

НЕЗАКОННОЕ ХРАНЕНИЕ НАРКОТИЧЕСКОГО ВЕЩЕСТВА

Новости Вторник, 01 ноября 2022 19:50
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НЕЗАКОННОЕ ХРАНЕНИЕ НАРКОТИЧЕСКОГО ВЕЩЕСТВА

Сухум. 1 ноября 2022. Абхазия-Информ. В Сухуме задержан гражданин, незаконно хранивший при себе сильнодействующий наркотик «метадон», но уже готовый к употреблению в медицинском шприце. Бердуков Азамат Мухамедович 1992 г.р. был задержан в ходе оперативных мероприятий сотрудниками 1 отдела милиции столичного Управления внутренних дел.

В отношении последнего возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 223 УК РА. Бердуков отпущен под подписку о невыезде.

ххх

Незаконное хранение наркотического средства в крупном размере вменяется Аджба Кириллу Гариковичу 1997 г.р., у которого сотрудниками УКОН МВД совместно с оперативным составом отдела уголовного розыска и КПМ «Мюссера» Гудаутского РОВД изъято порядка 4 грамм наркотического средства «метадон».

Гражданин Аджба помещен под домашний арест. Расследование проводит следственная группа Гудаутского РОВД.

Прочитано 9 раз Последнее изменение Вторник, 01 ноября 2022 19:54

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