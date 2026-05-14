БАДРА ГУНБА ДАЛ ПОРУЧЕНИЕ ДО 10 ИЮНЯ ПРЕДСТАВИТЬ КОНЦЕПЦИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ В СФЕРЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ НЕЗАКОННОМУ ОБОРОТУ НАРКОТИКОВ И ЛЕЧЕНИЮ НАРКОЗАВИСИМЫХ

Сухум. 14 мая 2026 г. Абхазия-Информ. Совет по противодействию незаконному обороту наркотических средств при Президенте Республики Абхазия должен продемонстрировать максимальную эффективность в борьбе с наркоманией, консолидировав усилия ведомств в сфере медицины, образования и молодежной политики. Об этом заявил президент Абхазии Бадра Гунба, подводя итоги заседания Совета 14 мая.

По словам президента, перед государством стоят масштабные задачи, касающиеся как пресечения незаконного оборота наркотиков, так и лечения и последующей реабилитации граждан, страдающих наркотической зависимостью.

Бадра Гунба подчеркнул, что намеренно не стал заранее расписывать поручения профильным ведомствам, чтобы сначала услышать конкретные предложения от их руководителей.

Президент призвал членов совета к четкой координации действий и инициативности, в том числе в вопросах реформирования профильного законодательства.

По итогам заседания Бадра Гунба дал поручение до 10 июня разработать и представить на утверждение «Концепцию государственной политики Республики Абхазия в сфере противодействия незаконному обороту наркотиков и лечению наркозависимых». Документ должен аккумулировать все озвученные в ходе заседания практические инициативы.

Об этом сообщает Апсныпресс.