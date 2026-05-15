МВД ПРОДОЛЖИТ ПРОВЕРКУ ГОССЛУЖАЩИХ НА ПРЕДМЕТ УПОТРЕБЛЕНИЯ НАРКОТИЧЕСИКХ СРЕДСТВ
Сухум. 15 мая 2026 г. Абхазия-Информ. Президент Бадра Гунба сообщил, что проверки на употребление наркотических средств продолжаются в министерствах, ведомствах, государственных комитетах и управлениях.
Глава государства подчеркнул, что данная работа должна быть продолжена несмотря на то, что зачастую она не видна широкой общественности.
«Мы эту работу проводим не для того, чтобы устроить шоу или публичное наказание для отдельных личностей. Мы это делаем для того, чтобы очистить ряды госслужащих от людей, которые являются наркозависимыми», – сказал Бадра Гунба.
