ПРЕЗИДЕНТ АБХАЗИИ ПРЕДСКАЗАЛ ПОЛНОЕ ПРИЗНАНИЕ СТРАНЫ В ООН

Пятница, 15 мая 2026 12:36
ПРЕЗИДЕНТ АБХАЗИИ ПРЕДСКАЗАЛ ПОЛНОЕ ПРИЗНАНИЕ СТРАНЫ В ООН

Сухум. 15 мая 2026 г. Абхазия-Информ. Президент Абхазии Бадра Гунба выразил уверенность в том, что Абхазия рано или поздно добьется полного признания и станет членом Организации Объединённых Наций, несмотря на возможное противостояние этому процессу. Такое заявление было сделано им в интервью для информационного агентства ТАСС.

В ходе интервью Бадра Гунба отметил: «Я уверен, что мы рано или поздно придем к тому, что Абхазия будет всецело признана, и наша страна будет одной из представительниц в ООН. Это неминуемо, кто бы как ни сопротивлялся. Это то, к чему стремится наш народ, и мы обязательно к этому придем».

