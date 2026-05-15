ЗАДЕРЖАНА ПОДОЗРЕВАЕМАЯ В РАСПРОСТРАНЕНИИ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ

Сухум. 15 мая 2026 г. Абхазия-Информ. Жительница Свердловской области Плашевская Анастасия Ивановна, 1978 г.р., подозревается в незаконном приобретении, хранении и распространении наркотических средств в особо крупном размере. Гражданка была задержана в с. Н. Эшера Сухумского района, на территории заброшенной «Спортбазы» в результате совместно реализованной оперативной информации сотрудниками УКОН и СОБР МВД.

В ручной клади задержанной сотрудники милиции обнаружили и изъяли 16 свёртков с наркотическим средством «Мефедрон». Масса наркотика составила порядка 40 граммов.

Гражданка Плашевская пояснила, что данное наркотическое средство она приобрела через мессенджер Telegram с целью дальнейшего распространения путём так называемых «тайных закладок» за последующее денежное вознаграждение.

При обследовании территории «Спортбазы» в Сухумском районе, на разных участках местности, указанных гражданкой Плашевской, обнаружены и изъяты 2 уже готовые к реализации закладки, которые не успели дойти до адресата.

Общая масса изъятого наркотического средства «Мефедрон» составила 42,582 г.

В отношении Плашевской Анастасии по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 3 ст. 224 УК РА, следственным подразделением ОВД по Сухумскому району возбуждено уголовное дело. Последняя заключена под стражу.

