ЗАСЕДАНИЕ КООРДИНАЦИОННОГО МЕХАНИЗМА ПО ПОИСКУ ЛИЦ, ПРОПАВШИХ БЕЗ ВЕСТИ В ПЕРИОД ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ НАРОДА АБХАЗИИ 1992-1993ГГ.
Сухум. 15 мая 2026 г. Абхазия-Информ. В Стамбуле при посредничестве МККК состоялось заседание Координационного механизма по поиску лиц, пропавших без вести в период Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993гг. Участники изложили ход предпринимаемых действий в деле поиска и выяснения судеб без вести пропавших лиц, а также обсудили текущие проблемы, связанные с процессом идентификации.
Координационный механизм по выяснению судьбы людей, пропавших без вести в Абхазии в 1992-93 годах, был создан в 2010 году под эгидой МККК и действует в соответствии с нормами международного гуманитарного права.
