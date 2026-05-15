ПЕРВАЯ В ЭТОМ СЕЗОНЕ «КОМЕТА» ОТПРАВИЛАСЬ ИЗ СОЧИ В СУХУМ

«Рейс отправился в 9 утра, в текущем сезоне рейсы будут выполнятся два раза в неделю по вторникам и пятницам. В прошлом году загрузка была стопроцентная, если в этом году она будет на этом же уровне, возможен запуск третьего рейса», – сказал он.

Сухум. 15 мая 2026 г. Абхазия-Информ. Первый в 2026 году пассажирский рейс «Кометы» (высокоскоростного пассажирского судна на подводных крыльях) по маршруту Сочи – Сухум – Сочи отправился в 9 утра в пятницу, сообщил ТАСС генеральный директор сочинского морского порта Юрий Владимиров.

Сегодня на борту судна 92 пассажира.

Отправление из Сочи в 09.00, из Сухума – в 16:00.

Уточняется, что стоимость билета составит от 2300 до 2800 рублей. Для его покупки и посадки на борт понадобятся оригиналы документов, удостоверяющих личность. На международный рейс лучше приезжать за час до отправления.

Всего на судне имени космонавта Павла Поповича 120 мест. Проект реализуется по поручению президента России, по утвержденной Стратегии развития внутреннего водяного транспорта до 2030 года.

Тестовый рейс судна «Космонавт Павел Попович» состоялся 6 августа 2025 года, "Комета" прибыла в Абхазию впервые за 32 года. Навигация стартовала 30 августа и завершилась 26 сентября, все рейсы прошли практически с полной загрузкой.