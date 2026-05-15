 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Май 2026 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ЗАСЕДАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО УВЕКОВЕЧИВАНИЮ ПАМЯТИ ВЛАДЕТЕЛЬНОГО КНЯЗЯ КЕЛЕШБЕЯ ЧАЧБА

Новости Пятница, 15 мая 2026 12:49
Оцените материал
(0 голосов)
ЗАСЕДАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО УВЕКОВЕЧИВАНИЮ ПАМЯТИ ВЛАДЕТЕЛЬНОГО КНЯЗЯ КЕЛЕШБЕЯ ЧАЧБА

Сухум. 15 мая 2026 г. Абхазия-Информ. Вице-президент Абхазии Беслан Бигвава провел заседание Государственной комиссии по увековечиванию памяти владетельного князя Келешбея Чачба. Ранее, 12 февраля 2026 года, президент Бадра Гунба подписал Распоряжение о создании данной комиссии.

На совещании обсуждались вопросы восстановления исторической памяти о князе, проведения археологических изысканий на месте его захоронения, воссоздания разрушенного надгробия, а также выбора локации для установки монументального памятника в столице.

В ходе заседания был утвержден план научно-поисковых работ. Декану исторического факультета АГУ Алику Габелия совместно с Государственным управлением охраны историко-культурного наследия Республики Абхазия, отделом археологии АбИГИ им. Д. И. Гулиа АНА, а также Государственным историко-архитектурным музеем-заповедником «Сухумская крепость» поручено организовать и провести поисковые работы на территории Сухумской крепости. Цель этих работ – обнаружение останков князя и определение точного места, на котором находился надгробный памятник.

Также на основе фотографии из книги Анзора Агумава «Старый Сухум», которая является единственным историческим изображением надгробного памятника, начнется разработка проекта по восстановлению разрушенного в советское время надгробия.

Вопрос о месте установки памятника Келешбею Чачба в Сухуме вызвал дискуссию. Часть членов комиссии предложила использовать территорию у Сухумской крепости на месте памятника Комсомольцам с его последующим переносом. Другая позиция основывалась на непригодности этого участка из-за неудачного освещения, которое исказит визуальное восприятие монумента, исторической ценности самого участка, где не следует возводить «новодел», и необходимости выбора места, масштаб которого позволит полноценно реализовать монументальное сооружение.

В связи с разногласиями членам комиссии поручено провести дополнительную проработку вопроса и представить обоснованные предложения к следующему заседанию. После определения места соответствующие предложения будут переданы в комиссию по монументальному искусству для проведения открытого конкурса на лучший проект памятника.

Прочитано 1 раз

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « ПЕРВАЯ В ЭТОМ СЕЗОНЕ «КОМЕТА» ОТПРАВИЛАСЬ ИЗ СОЧИ В СУХУМ
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.