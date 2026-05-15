Сухум. 15 мая 2026 г. Абхазия-Информ. Вице-президент Абхазии Беслан Бигвава провел заседание Государственной комиссии по увековечиванию памяти владетельного князя Келешбея Чачба. Ранее, 12 февраля 2026 года, президент Бадра Гунба подписал Распоряжение о создании данной комиссии.

На совещании обсуждались вопросы восстановления исторической памяти о князе, проведения археологических изысканий на месте его захоронения, воссоздания разрушенного надгробия, а также выбора локации для установки монументального памятника в столице.

В ходе заседания был утвержден план научно-поисковых работ. Декану исторического факультета АГУ Алику Габелия совместно с Государственным управлением охраны историко-культурного наследия Республики Абхазия, отделом археологии АбИГИ им. Д. И. Гулиа АНА, а также Государственным историко-архитектурным музеем-заповедником «Сухумская крепость» поручено организовать и провести поисковые работы на территории Сухумской крепости. Цель этих работ – обнаружение останков князя и определение точного места, на котором находился надгробный памятник.

Также на основе фотографии из книги Анзора Агумава «Старый Сухум», которая является единственным историческим изображением надгробного памятника, начнется разработка проекта по восстановлению разрушенного в советское время надгробия.

Вопрос о месте установки памятника Келешбею Чачба в Сухуме вызвал дискуссию. Часть членов комиссии предложила использовать территорию у Сухумской крепости на месте памятника Комсомольцам с его последующим переносом. Другая позиция основывалась на непригодности этого участка из-за неудачного освещения, которое исказит визуальное восприятие монумента, исторической ценности самого участка, где не следует возводить «новодел», и необходимости выбора места, масштаб которого позволит полноценно реализовать монументальное сооружение.

В связи с разногласиями членам комиссии поручено провести дополнительную проработку вопроса и представить обоснованные предложения к следующему заседанию. После определения места соответствующие предложения будут переданы в комиссию по монументальному искусству для проведения открытого конкурса на лучший проект памятника.