ИНТЕРВЬЮ ПРЕЗИДЕНТА АБХАЗИИ БАДРЫ ГУНБА РОССИЙСКОМУ ГОСУДАРСТВЕННОМУ ИНФОРМАЦИОННОМУ АГЕНТСТВУ ТАСС

Сухум. 15 мая 2026 г. Абхазия-Информ. 9 мая с визитом в Москве побывал президент Абхазии Бадра Гунба. Глава республики принял участие в параде на Красной площади, вместе с другими главами государств возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду и провел двустороннюю встречу с президентом России Владимиром Путиным. В интервью ТАСС Гунба рассказал, как строятся отношения двух стран, как меняется Абхазия, ее экономика и, конечно, туристическая отрасль.

– На встрече с президентом России Владимиром Путиным вы сказали, что отношения между нашими странами очень динамично развиваются, растет товарооборот, заметная динамика и в других сферах. Если говорить о будущем развитии, какие направления считаете наиболее перспективными на текущий момент?

– Да, действительно, есть динамика развития взаимоотношений. Они активно выстраиваются практически по всем направлениям. Буквально с 2023 по 2025 год товарооборот между нашими странами вырос более чем на 40%. Это очень высокий показатель. Это как раз тот уровень взаимоотношений между руководствами стран и взаимоотношения по горизонтали – по ведомствам, органам исполнительной власти, законодательной власти. В том числе хотел бы отметить очень активную работу и взаимодействие общественных организаций.

Если говорить о приоритетных направлениях, там, где сегодня эта динамика задана особенно чувствительно, то это области экономики, социальной сферы. Хотел бы обратить ваше внимание, что очень активно развиваются программы поддержки молодежи, образования, ряд ключевых направлений, которые придают особую динамику.

Для нас тут не нужно выстраивать особых отношений, эти отношения давно уже исторически сложились. Для нас самое главное – подать новый импульс для усиления взаимоотношений между людьми, и это то, чем мы занимаемся.

Еще несколько лет назад при поддержке Владимира Владимировича Путина было принято решение о поддержке проекта реконструкции аэропорта Сухум им. В. Г. Ардзинбы. Было обращение экс-президента Абхазии [Аслана Бжании], и старт проекту давали тогда. Это все динамично продолжается.

За неполный год более 120 тыс. человек перевезено авиасообщением. Надеюсь, у нас получится нарастить масштабы полетов в регионы РФ. Есть ряд регионов, с кем мы уже взаимодействуем, где есть регулярное авиасообщение. Пытаемся расширить географию полетов из города Сухума. Уверен в том, что у нас это получится.

А что такое авиасообщение, удобное железнодорожное сообщение, инфраструктурные проекты? В целом для абхазской экономики это дополнительные возможности, но при этом это же еще дополнительный комфорт для людей, доступность республики.

Когда мы говорим о доступности, это же не только курортное направление, это и деловые контакты, и взаимодействие между людьми, которые занимаются культурой, общественной жизнью, образованием и другими ключевыми сферами.

Конечно же, развитие инфраструктурных проектов играет ключевую роль, имеет мультипликативный эффект. В этом смысле мы намерены и далее наращивать объемы поддержки инфраструктурных проектов.

Буквально в прошлом году была запущена электричка «Диоскурия», которая курсирует между курортным городом Сочи (федеральной территорией Сириус – прим. ТАСС) и городом Сухумом, и там тоже показатели очень высокие. Спрос на такого рода проекты велик. Это то, что создает удобство и комфорт для граждан, прибывающих в Абхазию. Такого рода ключевые проекты мы намерены и далее реализовывать.

– Если вернуться к авиасообщению, какие новые направления планируется открыть?

– Напомню, куда летают самолеты из сухумского аэропорта. Это, конечно, Москва, Санкт-Петербург, Ханты-Мансийск, вроде бы географически далекий от Абхазии, но спрос и интерес на полеты в Абхазию присутствуют. Также у нас открыто авиасообщение с городами-побратимами – Нижним Новгородом, Уфой. Планируем в ближайшее время запустить авиарейс с Минеральными Водами Ставропольского края.

Также в глубокой проработке вопрос открытия авиасообщения с Нальчиком – близким географически. Учитывая, что мы являемся родственными народами, для нас очень важно открытие направления с Нальчиком.

– Если говорить про «Диоскурию», не планируется ли тоже расширить города именно в Абхазии, до которых она будет доходить?

– У нас есть такие планы – расширение географии по территории Абхазии. В первую очередь, мы пытаемся расширить зону работы «Диоскурии» до сухумского аэропорта. Это очень важно и удобно.

К сожалению, бывают определенные некомфортные условия для тех, кто прибывает в сочинский аэропорт.

Мы знаем, что запасной аэропорт [для Сочи] сегодня – аэропорт Минеральные Воды. Я считаю, что сухумский аэропорт мог бы служить резервным аэропортом для сочинского. Это удобно: не нужно несколько часов находиться [в воздухе], это расходы авиакомпании, перевозчиков. Если даже в сухумский аэропорт прилетает самолет, в течение двух часов люди, которые планировали прилететь в Сочи, могли бы так же на удобном транспорте в виде электрички добраться до Сочи. В этом смысле это и комфорт, и удобство. А для нас это – расширение возможностей, развитие инфраструктуры внутри страны.

Мы, конечно, хотели бы и, более того, планируем расширить географию пребывания электрички, не только замкнув ее на аэропорте, но и продлить до Очамчиры в восточной части республики, где есть возможности для туристического потенциала, развития инфраструктурных проектов, развития экономики и сельского хозяйства. Думаю, что для людей, приезжающих отдохнуть и инвестировать в республику, Восточная Абхазия не менее интересна, нежели более развитая западная ее часть.

– В этом году какой туристический поток ждете летом, в высокий сезон? Как готовитесь к принятию гостей в курортный сезон?

– Конечно, туристическая сфера – одна из ключевых отраслей экономики Абхазии. Отрасль, в которой задействовано большое количество граждан нашей страны, и вся страна, по сути, готовится к этому туристическому сезону. Мы понимаем, что главное для туриста – это получить эмоции, отдохнуть. При этом отдых должен быть безопасным, комфортным.

Если говорить о том, достигли ли мы тех масштабов, которые хотели бы достичь, – конечно же, нет. В условиях замкнутой экономики, частичного признания, сложностей в экономике, отсутствия возможных рывковых ресурсов для ее развития, конечно, мы не достигли всего того, что хотели бы. Но мы пошагово, поэтапно идем к развитию самой туристической отрасли. Считаю, что Абхазия не должна останавливаться на достигнутом.

Абхазия не только место для пляжного отдыха. Как вам известно, более 2/3 территории – это горная местность, фантастически красивые места, заповедники. Используя рекреационные возможности и красивые места, надо создавать условия для привлечения туристов.

Динамика показывает, что спрос на Абхазию ежегодно растет. Если говорить о посещаемости, то в среднем до 1,5 млн туристов в год посещают нашу страну. Считаю, что Абхазию нужно делать круглогодичным туристическим направлением, все возможности для этого у нас есть.

Буквально недавно на Кавказском инвестиционном форуме мы презентовали концепцию развития горнолыжного курорта. Это опять-таки то, что привлечет людей в зимний период времени.

Именно стабильное развитие туристической отрасли позволит создать наиболее выгодный экономический плацдарм для развития страны в целом. Поэтому мы намерены особо акцентировать свое внимание на развитии отрасли.

– Основной поток туристов в Абхазию приходится на Россию. Если по регионам, какие больше представлены в туристическом потоке?

– Из крупных регионов это Москва, Санкт-Петербург, города, с которыми нас связывает авиасообщение. У нас очень много людей отдыхает из Донецкой, Луганской народных республик, братских республик Северного Кавказа. В этом смысле география прибывающих к нам туристов довольно-таки широкая.

Подавляющее большинство – это граждане РФ, но есть люди, прибывающие из стран СНГ и дальнего зарубежья.

Для россиян не нужно искать в Абхазии комфортных коммуникаций, они созданы – это отсутствие языкового барьера, нахождение в рублевой зоне и ряд других значимых, существенных, ощутимых вещей, которые являются незаметными, но при этом создают определенную атмосферу.

– Одним из проектов, которые сейчас реализуются в республике, является реконструкция набережной Диоскуров в Сухуме. Будет ли она открыта к лету?

– По части набережной реализовывается крупная, масштабная программа реконструкции, которой не было с 50-х годов, с советского периода. Поэтому для нас это очень важный проект, и он реализовывается капитально. Никаких косметических работ там нет, это глубокая реконструкция – не только пешеходной части, но и всех коммуникаций.

При вскрытии слоев возникли определенные сложности, но я думаю, в целом мы, конечно, летом обязательно откроем нашу набережную для наших дорогих туристов и для наших дорогих сограждан.

Недавно в той части, где реконструкция проводится нашими предпринимателями, археологи нашли очень важные исторические артефакты. Это уникальная набережная Диоскуров, где хранится история, которая для нас является важным знаком того, что мы развиваемся исторически очень давно, и эта история, конечно, должна быть донесена до нашего общества, мирового сообщества. Потому что иногда мы видим попытки исказить историю абхазского народа, что неприемлемо.

Мы продолжаем реконструкцию этой части набережной (около Сухумской крепости – прим. ТАСС), и уверен, что набережная Сухума вновь откроется и засверкает новыми красками.

– Вы сказали, что в среднем ежегодно турпоток в Абхазию составляет 1,5 млн человек. В этом году вы ждете цифры примерно на том же уровне?

– Например, в прошлом году мы вышли за 1,6 млн туристов. Здесь очень важно понять, что каждый нюанс может предопределить сезонность. Это очень чувствительная зона.

Вы знаете, что [в РФ] вступают определенные нормы пересечения границы детьми. А зачастую как происходит? Люди ездят на курорты Краснодарского края, в Сочи, где они, воспользовавшись географической близостью, покупают однодневные туры в Абхазию с семьей, с детьми. Конечно, семьи не готовы туда ездить с загранпаспортами для детей, и возможность сохранить прохождение госграницы по свидетельству о рождении детям как раз-таки позволит нам не уменьшить поток туристов, направляющихся в Абхазию. Поэтому каждое решение, каждое действие может сказаться как в одну сторону, так и в другую.

Поэтому я обращался к коллегам, к руководству РФ, лично к Владимиру Владимировичу Путину за поддержкой, и мы такого рода поддержку получили. Вообще, пользуясь случаем, хотел бы отметить: для нас очень приятно наблюдать за тем, как Владимир Владимирович лично погружается в вопросы нашей двусторонней повестки, то, как поддерживает, с какой теплотой и отдачей к нам относятся российские коллеги. За это мы искренне благодарны.

– В начале апреля прошел Абхазский международный экономический форум, на котором было заключено достаточно большое количество инвестиционных соглашений. Какие-то проекты уже начали реализовывать? Какие можете выделить среди них?

– Первый экономический форум, прошедший в Абхазии, оставил очень положительные эмоции, и я знаю, что и наши российские коллеги с приятным удивлением отнеслись к этому форуму. Представительство на этом форуме было весьма высоким. Делегацию РФ возглавлял Сергей Владиленович Кириенко, присутствовал Александр Валентинович Новак, федеральные министры, 15 руководителей регионов РФ, экспертное сообщество, представители науки, медицины, экономики. Это показатель форума. Уверен в том, что результаты этого форума граждане нашей страны обязательно ощутят на себе.

Было подписано несколько десятков соглашений в области экономики, медицины, сельского хозяйства, сотрудничество практически по всем направлениям экономики. Для нас очень важно, чтобы эти горизонтальные взаимоотношения выстраивались между представителями бизнес-сообщества, а возможности бизнеса – возможности в целом государства. Это новая налогооблагаемая база, новые рабочие места.

– Давайте также коснемся здравоохранения. На каком этапе сейчас строительство детской больницы в Сухуме? И в целом какие другие проекты в сфере здравоохранения будете реализовывать?

– Здоровье населения – самый главный фактор стабильности в государстве в целом. Медицина за последние 30 лет испытала на себе все тяготы и сложности нашей экономической ситуации.

Сегодня строится детская больница, с детского здоровья необходимо и начинать. Мы попытались выстроить эту работу системно, продолжая ее в виде строительства детской больницы. Все работы бетонные уже закончены. Планируем оснащение и в целом окончание работ уже в 2027 году.

Помимо этого, мы реализовали очень важный проект, и считаю это одним из ключевых направлений. Вы знаете, что сердечно-сосудистые заболевания занимают одно из первых мест среди заболеваемостей. В Абхазии картина примерно такая же.

Исходя из необходимых условий, стали развивать кардиомедицину. В Абхазии установлен ангиограф, который позволяет оперативно принимать пациентов, проводить операции, коронографию и другие манипуляции, в которых очень нуждаются наши граждане.

Раньше такого у нас не было. Если человек попадал с проблемами кардиологии, нам приходилось договариваться, затрачивать определенное время, вывозить в РФ, и очень часто было упущено время. В этом смысле открытие в республиканской больнице отделения – это возможность сохранить десятки жизней. Такого рода направления в медицине мы намерены продолжать развивать.

– Наверное, здесь важна и подготовка кадров. Может, какие-то новые программы собираетесь запускать?

– Да, подготовка кадров – это ключевая история, но я бы хотел отметить, что практически все наши медики – выпускники образовательных медучреждений РФ. Россия нам оказывает поддержку в подготовке кадров в области медицины и не только медицины. Мы за эти годы получили образованных высококвалифицированных специалистов в области медицины.

Конечно же, в современных условиях работать старыми методами не получается. Здесь уже задача государства – оснастить медучреждения высокотехнологичными средствами современного лечения.

– В Абхазии реализуется проект «Команда Абхазии» для подготовки управленцев. В этом году какие ставите цели по реализации этого проекта и в целом в каких управленцах сегодня нуждается страна?

– Строительство современного государства без современных подходов и современных образованных людей просто невозможно. Поэтому, понимая это, буквально в прошлом году мы запустили «Команду Абхазии» и [создали] кадровый резерв. Я очень доволен и счастлив, что молодые люди нашли себя и тот потенциал, которым они обладают в рамках реализации государственных задач.

По итогам конкурса «Команда Абхазии» более 15 человек назначены на высшие государственные должности, разные государственные позиции, и это не весь потенциал. Уверен в том, что у нас большое количество людей, которых мы зачастую не видим, они занимаются своей профессиональной деятельностью, но при этом их потенциал весьма велик.

«Второй сезон "Команды Абхазии» – здесь у нас подход немного меняется, мы решили привлечь в те или иные отрасли уже более специализированно, под решение конкретных задач специалистов.

С 4 мая поступило более 600 заявок на участие в «Команде Абхазии». Это как раз и оценка, и показатель того, насколько наши граждане доверяют этому конкурсу и готовы быть сопричастными к тому, что происходит в стране.

Благодарен всем тем, кто поверил в конкурс «Команда Абхазии». Мы постараемся сделать так, чтобы все те, кто имеет потенциал, работали на благо нашей страны.

– Не можем не спросить про международное признание Абхазии. На текущий момент, может быть, ведутся переговоры с какими-то странами или международными организациями, кто выразил готовность признать Абхазию как независимое государство?

– Мы эту работу продолжаем в рамках своих возможностей, и РФ нам оказывает в этом смысле содействие. В соответствии с подписанными соглашениями у нас есть возможность осуществлять скоординированную внешнюю политику с РФ.

Работа над расширением стран, признавших Абхазию, продолжается. Продолжается в таких регионах, как Латинская Америка, Ближний Восток, ряд азиатских и африканских республик. Есть определенные мои поручения МИД. В этом смысле работа продолжается, где-то продвигается быстрее, где-то нам хотелось бы, чтобы это движение было более быстрым и эффективным.

Но мы понимаем, с чем сталкиваются зачастую те страны, с которыми мы общаемся. Которые готовы всецело поддержать нашу республику, но сталкиваются с определенным давлением со стороны западных стран. Стран, которые всячески пытаются навязать свою повестку.

Я уверен, что мы рано или поздно придем к тому, что Абхазия будет всецело признана и наша страна будет одной из представительниц в ООН. Это неминуемо, кто бы как ни сопротивлялся. Это то, к чему стремится наш народ, и мы обязательно к этому придем.

– Спасибо вам большое за интервью. Желаем удачи и всегда рады видеть вас в Москве.