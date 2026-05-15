ВСТРЕЧА СО СВЯЩЕННОСЛУЖИТЕЛЯМИ АПЦ
Новости Пятница, 15 мая 2026 19:02
Сухум. 15 мая 2026 г. Абхазия-Информ. Президент Бадра Гунба встретился со священнослужителями Абхазской православной церкви во главе с иереем Виссарионом Аплиаа.
Глава АПЦ иерей Виссарион Аплиаа рассказал президенту о текущей деятельности и актуальных вопросах, стоящих перед духовенством. В частности, речь шла о сохранении православных традиций, состоянии храмовых комплексов и организации церковной службы в районах республики.
Бадра Гунба отметил внимание руководства страны к затронутым в ходе беседы вопросам.
