ВСТРЕЧА СО СВЯЩЕННОСЛУЖИТЕЛЯМИ АПЦ

Пятница, 15 мая 2026
ВСТРЕЧА СО СВЯЩЕННОСЛУЖИТЕЛЯМИ АПЦ

Сухум. 15 мая 2026 г. Абхазия-Информ. Президент Бадра Гунба встретился со священнослужителями Абхазской православной церкви во главе с иереем Виссарионом Аплиаа.

Глава АПЦ иерей Виссарион Аплиаа рассказал президенту о текущей деятельности и актуальных вопросах, стоящих перед духовенством. В частности, речь шла о сохранении православных традиций, состоянии храмовых комплексов и организации церковной службы в районах республики.

Бадра Гунба отметил внимание руководства страны к затронутым в ходе беседы вопросам.

